У Європейському Союзі відреагували на початок США “масштабної бойової операції в Ірані”.

У ЄС відреагували на події в Ірані 28 лютого

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо подій в Ірані. Вони зазначили, що події в Ірані викликають велике занепокоєння.

– Ми залишаємося в тісному контакті з нашими партнерами в регіоні. Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність до забезпечення регіональної безпеки та стабільності, – зазначили вони.

За їх словами, забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть ще більше загострити напруженість або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, має вирішальне значення.

– У тісній координації з державами-членами ЄС ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб громадяни ЄС у регіоні могли розраховувати на нашу повну підтримку. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю поважати міжнародне право, – додали Кошта та фон дер Ляєн.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас також відреагувала на події в Ірані.

– Останні події на Близькому Сході є небезпечними. Іранський режим убив тисячі людей. Його програми з балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних груп, становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки. ЄС запровадив жорсткі санкції проти Ірану та підтримав дипломатичні рішення, зокрема щодо ядерного питання. Я розмовляла з міністром закордонних справ Ізраїлю Ґідеоном Сааром та іншими міністрами в регіоні, – повідомила висока представниця ЄС у соцмережі X.

Вона зауважила, що ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи. Каллас наголосила, що захист цивільного населення та міжнародне гуманітарне право є пріоритетом.

– Наша консульська мережа повністю залучена до сприяння виїзду громадян ЄС. Необов’язковий персонал ЄС виводиться з регіону. Наша військово-морська місія Aspides залишається в стані підвищеної готовності в Червоному морі та готова допомогти зберегти морський коридор відкритим, – додала вона.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали “масштабні бойові операції в Ірані”.

Іранські державні ЗМІ проінформували, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що у результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.

