Режим Ирана сам спровоцировал силовой сценарий — МИД Украины об операции США и Израиля
- Украина заявила о поддержке иранского народа, а не действующего режима.
- МИД возложило ответственность за эскалацию на политику насилия в Иране.
- В ведомстве напомнили о военной поддержке Ираном России и ударах Shahed по Украине.
Министерство иностранных дел Украины заявило о неизменной поддержке иранского народа и возложило ответственность за нынешние события на политику насилия и репрессий иранского режима, который также оказывал военную поддержку России в войне против Украины.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Позиция МИД Украины по событиям в Иране
В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает иранский народ и его стремление жить в безопасности, свободе и процветании.
В то же время в ведомстве отметили, что иранский режим на протяжении десятилетий осуществлял масштабные нарушения прав человека, жестокие репрессии, казни и преследования инакомыслящих, что свидетельствует о глубоком кризисе внутренней политики государства.
Отдельно в МИД напомнили о роли Ирана в войне России против Украины, в частности о поставках ударных беспилотников Shahed, которыми российская армия наносила удары по украинским городам и мирному населению.
В заявлении подчеркивается, что сотрудничество режимов в Москве и Тегеране является грубым нарушением норм международного права и подрывает глобальные усилия по восстановлению мира и стабильности.
— Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы, — отметили в МИД Украины.
Также отмечается, что Тегеран имел все возможности предотвратить силовой сценарий, однако проигнорировал дипломатические инициативы и сознательно затягивал переговоры, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество.
В ведомстве отметили, что, как неоднократно заявлял президент Украины, иранский режим уже давно должен был уйти.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной кампании Соединенных Штатов против Ирана, заявив, что целью операции является устранение угрозы со стороны иранского режима.
Пентагон сообщил, что операция США и Израиля получила кодовое название Эпическая ярость.
Перед этим Израиль также нанес превентивный удар по иранской территории и объявил чрезвычайное положение.