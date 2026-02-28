Министерство иностранных дел Украины заявило о неизменной поддержке иранского народа и возложило ответственность за нынешние события на политику насилия и репрессий иранского режима, который также оказывал военную поддержку России в войне против Украины.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Позиция МИД Украины по событиям в Иране

В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает иранский народ и его стремление жить в безопасности, свободе и процветании.

В то же время в ведомстве отметили, что иранский режим на протяжении десятилетий осуществлял масштабные нарушения прав человека, жестокие репрессии, казни и преследования инакомыслящих, что свидетельствует о глубоком кризисе внутренней политики государства.

Отдельно в МИД напомнили о роли Ирана в войне России против Украины, в частности о поставках ударных беспилотников Shahed, которыми российская армия наносила удары по украинским городам и мирному населению.

В заявлении подчеркивается, что сотрудничество режимов в Москве и Тегеране является грубым нарушением норм международного права и подрывает глобальные усилия по восстановлению мира и стабильности.

— Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы, — отметили в МИД Украины.

Также отмечается, что Тегеран имел все возможности предотвратить силовой сценарий, однако проигнорировал дипломатические инициативы и сознательно затягивал переговоры, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество.

В ведомстве отметили, что, как неоднократно заявлял президент Украины, иранский режим уже давно должен был уйти.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной кампании Соединенных Штатов против Ирана, заявив, что целью операции является устранение угрозы со стороны иранского режима.

Пентагон сообщил, что операция США и Израиля получила кодовое название Эпическая ярость.

Перед этим Израиль также нанес превентивный удар по иранской территории и объявил чрезвычайное положение.

