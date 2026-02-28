Израиль заявил, что в результате атаки на Иран 28 февраля был убит верховный лидер Али Хаменеи. Его тело найдено.

Об этом пишет Reuters.

Аятолла Али Хаменеи мёртв

США и Израиль в субботу, 28 февраля, осуществили самую масштабную атаку на Иран за последние десятилетия. Израиль заявил, что в результате операции был убит верховный лидер Али Хаменеи.

Тело Хаменеи найдено, сообщил Reuters высокопоставленный израильский чиновник.

Иран назвал удары неспровоцированными и незаконными и ответил ракетными обстрелами Израиля и по меньшей мере ещё семи стран, в том числе государств Персидского залива, на территории которых размещены американские базы.

Президент США Дональд Трамп, который пошёл на крупнейший внешнеполитический риск своего президентства после предвыборной кампании за переизбрание как “президент мира”, заявил, что удары были направлены на прекращение угрозы со стороны страны, которая десятилетиями угрожала Соединённым Штатам, и на то, чтобы Иран не смог разработать ядерное оружие.

Трамп призвал иранские силы безопасности сложить оружие и предложил иранцам свергнуть своё правительство после завершения бомбардировок.

В видео, опубликованном в социальных сетях, он предупредил о возможных потерях среди американцев. Через несколько часов Министерство обороны США сообщило, что не имеет данных о погибших или раненых гражданах США.

Нетаньяху о ликвидации лидера Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что в результате ударов был убит Хаменеи, и призвал иранцев “выйти на улицы и довести дело до конца”.

Было много признаков того, что Хаменеи “больше нет”, заявил Нетаньяху. По его словам, резиденция Хаменеи была уничтожена, а командиры Корпуса стражей Исламской революции и высокопоставленные ядерные чиновники ликвидированы.

Иранские СМИ сообщали, что во время ударов погибли зять и невестка Хаменеи.

Израильский чиновник подтвердил Axios, что Хаменеи мёртв, ссылаясь на данные израильской разведки.

Кто заменит Али Хаменеи

86-летний Хаменеи возглавлял Иран на протяжении 35 лет, что сделало его одним из наиболее долго правящих авторитарных лидеров в мире.

Его смерть является мощным ударом по режиму и может ускорить его крах, что, по заявлениям американских и израильских чиновников, является целью этой операции.

Согласно конституции Ирана, совет духовных лиц должен избрать нового верховного лидера, однако израильские удары также были направлены против старших командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и политических руководителей.

Это привело к дезорганизации цепочки командования режима.

Израильские чиновники заявляют, что, по их оценкам, среди погибших в результате целенаправленных ударов в субботу были также министр обороны Ирана и командующий КСИР.

Пока неясно, попытается ли КСИР захватить власть, или же удары создадут возможность для народного восстания, к которому призывали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Трамп.

Израильские чиновники заявили, что Израиль также целился в сыновей Хаменеи, однако, по оценкам разведки, они пережили удары.

Моджтаба Хаменеи, один из сыновей верховного лидера, рассматривался как возможный преемник своего отца.

Хаменеи пришёл к власти в 1989 году после смерти основателя революции аятоллы Рухоллы Хомейни и на протяжении 35 лет укреплял почти полный контроль над иранским государством.

Как верховный лидер, он обладал властью над судебной системой, государственными медиа и всеми силовыми структурами — включая КСИР.

Он жёстко использовал эту власть против инакомыслящих. Во время последнего общенационального восстания при его правлении были убиты тысячи протестующих, его силы на протяжении десятилетий неоднократно подавляли реформаторские движения.

Бывший наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви, один из ведущих оппозиционных лидеров, который организовывал массовые протесты против режима, призвал иранцев выходить на улицы.

Пехлеви обратился к иранским силам безопасности с призывом:

— Встаньте на сторону нации и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы пойдёте ко дну вместе с кораблём Хаменеи и его разрушающимся режимом.

ЦАХАЛ об операции в Иране 28 февраля

Около 200 самолетов ВВС Израиля нанесли масштабный удар по ракетному арсеналу и системам противовоздушной обороны КСИР (IRGC) в западном и центральном Иране.

Поражено более 500 целей, в том числе системы ПВО и ракетные пусковые установки в нескольких районах Ирана одновременно.

????️THE LARGEST MILITARY FLYOVER IN IDF HISTORY: ~200 IAF jets completed a broad strike against the missile array and the aerial defense systems of the IRGC in western and central Iran. 500+ targets hit, including aerial defense systems & missile launchers in several locations… pic.twitter.com/PVOuzlOekj — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Операция проведена после тщательного планирования и при наличии отличной разведывательной информации.

Благодаря синхронизации сотен истребителей удары позволили расширить воздушное превосходство ВВС Израиля в воздушном пространстве Ирана.

ЦАХАЛ опубликовал данные о ряде ликвидированных иранских чиновников. Хаменеи среди них нет.

Среди ликвидированных:

Али Шамхани – секретарь Совета безопасности Ирана.

Мохаммед Пакпур – командующий КВИР.

Салех Асади – руководитель Управления разведки чрезвычайного командования.

Мохаммад Ширази – руководитель Военного бюро Верховного лидера Али Хаменеи.

Азиз Насирзаде – министр обороны Ирана.

Хоссейн Джабаль Амелян – глава организации SPND, которая на протяжении многих лет продвигала проекты по ядерному, биологическому и химическому оружию.

Реза Мозаффари-Ниа – бывший глава организации SPND.

