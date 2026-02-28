Ізраїль заявив, що внаслідок атаки на Іран 28 лютого було вбито верховного лідера Алі Хаменеї. Його тіло знайдене.

Про це пише Reuters.

Аятола Алі Хаменеї мертвий

США та Ізраїль у суботу, 28 лютого, здійснили наймасштабнішу атаку на Іран за останні десятиліття. Ізраїль заявив, що внаслідок операції було вбито верховного лідера Алі Хаменеї.

Тіло Хаменеї знайдено, повідомив Reuters високопоставлений ізраїльський посадовець.

Іран назвав удари неспровокованими та незаконними й відповів ракетними обстрілами Ізраїлю та щонайменше ще семи країн, зокрема держав Перської затоки, на території яких розміщені американські бази.

Президент США Дональд Трамп, який пішов на найбільший зовнішньополітичний ризик свого президентства після передвиборчої кампанії за переобрання як “президент миру”, заявив, що удари були спрямовані на припинення загрози з боку країни, яка десятиліттями погрожувала Сполученим Штатам, і на те, щоб Іран не зміг розробити ядерну зброю.

Трамп закликав іранські сили безпеки скласти зброю та запропонував іранцям повалити свій уряд після завершення бомбардувань.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, він попередив про можливі втрати серед американців. За кілька годин Міністерство оборони США повідомило, що не має даних про загиблих або поранених громадян США.

Нетаньягу про ліквідацію лідера Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу припустив, що внаслідок ударів було вбито Хаменеї, і закликав іранців “вийти на вулиці та довести справу до кінця”.

Було багато ознак того, що Хаменеї “більше немає”, заявив Нетаньягу. За його словами, резиденцію Хаменеї було знищено, а командирів Корпусу вартових Ісламської революції та високопоставлених ядерних посадовців ліквідовано.

Іранські ЗМІ повідомляли, що під час ударів загинули зять і невістка Хаменеї.

Ізраїльський посадовець підтвердив Axios, що Хаменеї мертвий, посилаючись на дані ізраїльської розвідки.

Хто замінить Алі Хаменеї

86-річний Хаменеї очолював Іран протягом 35 років, що зробило його одним із найдовше правлячих авторитарних лідерів у світі.

Його смерть є потужним ударом по режиму і може прискорити його крах, що, за заявами американських та ізраїльських посадовців, є метою цієї операції.

Згідно з конституцією Ірану, рада духовних осіб має обрати нового верховного лідера, однак ізраїльські удари також були спрямовані проти старших командирів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та політичних керівників.

Це призвело до дезорганізації ланцюга командування режиму.

Ізраїльські посадовці заявляють, що, за їхніми оцінками, серед загиблих унаслідок цілеспрямованих ударів у суботу були також міністр оборони Ірану та командувач КВІР.

Поки незрозуміло, чи спробує КВІР захопити владу, або ж удари створять можливість для народного повстання, до якого закликали прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Трамп.

Ізраїльські посадовці заявили, що Ізраїль також цілив у синів Хаменеї, однак, за оцінками розвідки, вони пережили удари.

Моджтаба Хаменеї, один із синів верховного лідера, розглядався як можливий наступник свого батька.

Хаменеї прийшов до влади у 1989 році після смерті засновника революції аятоли Рухолли Хомейні та протягом 35 років зміцнював майже повний контроль над іранською державою.

Як верховний лідер, він мав владу над судовою системою, державними медіа та всіма силовими структурами – включно з КВІР.

Він жорстко використовував цю владу проти інакодумців. Під час останнього загальнонаціонального повстання за його правління були вбиті тисячі протестувальників, його сили протягом десятиліть неодноразово придушували реформаторські рухи.

Колишній наслідний принц Ірану у вигнанні Реза Пехлеві, один із провідних опозиційних лідерів, який організовував масові протести проти режиму, закликав іранців виходити на вулиці.

Пехлеві звернувся до іранських сил безпеки із закликом:

– Станьте на бік нації та допоможіть забезпечити стабільний і безпечний перехід. Інакше ви підете на дно разом із кораблем Хаменеї та його режимом, що руйнується.

ЦАХАЛ про операцію в Ірані 28 лютого

Близько 200 літаків ВПС Ізраїлю здійснили масштабний удар по ракетному арсеналу та системах протиповітряної оборони КВІР (IRGC) у західному та центральному Ірані.

Уражено понад 500 цілей, зокрема системи ППО та ракетні пускові установки в кількох районах Ірану одночасно.

????️THE LARGEST MILITARY FLYOVER IN IDF HISTORY: ~200 IAF jets completed a broad strike against the missile array and the aerial defense systems of the IRGC in western and central Iran. 500+ targets hit, including aerial defense systems & missile launchers in several locations…

Операцію проведено після ретельного планування та за наявності відмінної розвідувальної інформації.

Завдяки синхронізації сотень винищувачів удари дозволили розширити повітряну перевагу ВПС Ізраїлю в повітряному просторі Ірану.

ЦАХАЛ опублікував дані щодо низки ліквідованих іранських посадовців. Хаменеї серед них немає.

Серед ліквідованих:

Алі Шамхані – секретар Ради безпеки Ірану.

Мохаммед Пакпур – командувач КВІР.

Салех Асаді – керівник Управління розвідки надзвичайного командування.

Мохаммад Ширазі – керівник Військового бюро Верховного лідера Алі Хаменеї.

Азіз Насірзаде – міністр оборони Ірану.

Хоссейн Джабаль Амелян – голова організації SPND, яка протягом багатьох років просувала проєкти щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї.

Реза Мозаффарі-Ніа – колишній голова організації SPND.

