Иран (официальное название Исламская Республика Иран) — государство, расположенное в Западной Азии, с административным центром в Тегеране.

Площадь страны 1 648 195 км². Она считается второй по величине страной Ближнего Востока и 17-й в мире.

Какова численность населения Ирана в 2026 году и какой она была в другие годы — читайте в материале Фактов ICTV.

Общая численность населения Ирана в 2026 году

По данным Worldometer, численность населения Ирана в 2026 году составляет 93 млн 168 тыс. 497 человек.

В этом году показатели выросли на 0,81% по сравнению с 2025 годом.

Численность населения Ирана стабильно растет примерно на 0,9% ежегодно.

Страна занимает 17-е место среди самых населенных стран мира.

Кто живет в Иране: основные национальности

Иран — многонациональная страна. Здесь проживают этнические персы, азербайджанцы, курды, арабы, луристанцы, белуджи, туркмены.

Преобладающая часть населения Ирана проживает в городских условиях — это около 73%.

Средний возраст иранцев — 34 года.

Как менялась численность населения Ирана по годам

В 2025 году общая численность населения Ирана составляла 92 417 681 человек (на 0,67% больше, чем в 2024 году).

В 2024 году общая численность населения Ирана составляла 89 809 781 человек (на 0,88% меньше, чем в 2023 году).

В 2023 году общая численность населения Ирана составляла 90 608 707 человек (на 1,21% больше, чем в 2022 году).

В 2022 году общая численность населения Ирана составляла 89 524 246 человек (на 1,21% больше, чем в 2021 году).

Общая численность населения основана на фактическом определении населения, которое учитывает всех жителей, независимо от правового статуса или гражданства.

Какова численность населения Ирана в другие годы:

