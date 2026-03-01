В Иране назначили временного верховного лидера Али-Реза Арафи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Высокопоставленный священнослужитель Али-Реза Арафи, согласно конституции Ирана, вошел в состав временного совета, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника Али Хаменеи.

В состав временного совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи.

В 1979 году в Иране к власти пришел шиитский аятолла Рухолла Мусави Хомейни, который стал лидером исламской революции в стране. После смерти Хомейни в 1989 году его преемником стал близкий соратник Али Хаменеи.

Стоит заметить, что действующая система правления Ирана построена таким образом, чтобы продолжать функционировать после смерти аятоллы.

Существует система назначения преемника Хаменеи — выборы, которые проводятся органом из 88 религиозных деятелей, известным как Ассамблея экспертов. Эти священнослужители, лояльные режиму, выбирают преемника аятоллы.

Но самой мощной институцией Ирана является Корпус исламской революционной гвардии (КИРГ) — это идеологическая военная сила, целью которой является защита исламской системы Ирана. Она борется против США и Израиля и не терпит никаких проявлений инакомыслия внутри страны.

Вполне вероятно, что именно КИРГ будет играть решающую роль в назначении нового аятоллы Ирана и обеспечении того, чтобы новый лидер защищал интересы страны.

