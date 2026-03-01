В Ірані призначили тимчасового верховного лідера Алірезу Арафі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське агентство ISNA.

Обрано Алірезу Арафі

Високопоставлений священнослужитель Аліреза Арафі, згідно з конституцією Ірану, увійшов до складу тимчасової ради, яка виконуватиме обов’язки глави держави до обрання наступника Алі Хаменеї.

До складу тимчасової ради також увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.

У 1979 році в Ірані до влади прийшов шиїтський аятола Рухолла Мусаві Хомейні, який став лідером ісламської революції в країні. Після смерті Хомейні у 1989 році його наступником став близький соратник Алі Хаменеї.

Варто зауважити, що чинна система правління Ірану побудована таким чином, щоб продовжувати функціонувати після смерті аятоли.

Існує система призначення наступника Хаменеї – вибори, які проводяться органом із 88 релігійних діячів, відомим як Асамблея експертів. Ці священнослужителі, лояльні до режиму, обирають наступника аятоли.

Але найпотужнішою інституцією Ірану є Корпус ісламської революційної гвардії (КІРГ) — це ідеологічна військова сила, метою якої є захист ісламської системи Ірану. Вона бореться проти США та Ізраїлю і не терпить жодних проявів інакомислення всередині країни.

Цілком ймовірно, що саме КІРГ відіграватиме вирішальну роль у призначенні нового аятоли Ірану та забезпеченні того, щоб новий лідер захищав інтереси країни.

Джерело : BBC, Reuters

