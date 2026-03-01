Аліреза Арафі став тимчасовим верховним лідером Ірану
- В Ірані призначили тимчасового верховного лідера — Алі-Резу Арафі.
- Він увійшов до складу ради, що виконуватиме обов’язки глави держави до обрання нового аятоли.
- До ради також входять президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.
В Ірані призначили тимчасового верховного лідера Алірезу Арафі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське агентство ISNA.
Обрано Алірезу Арафі
Високопоставлений священнослужитель Аліреза Арафі, згідно з конституцією Ірану, увійшов до складу тимчасової ради, яка виконуватиме обов’язки глави держави до обрання наступника Алі Хаменеї.
До складу тимчасової ради також увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.
У 1979 році в Ірані до влади прийшов шиїтський аятола Рухолла Мусаві Хомейні, який став лідером ісламської революції в країні. Після смерті Хомейні у 1989 році його наступником став близький соратник Алі Хаменеї.
Варто зауважити, що чинна система правління Ірану побудована таким чином, щоб продовжувати функціонувати після смерті аятоли.
Існує система призначення наступника Хаменеї – вибори, які проводяться органом із 88 релігійних діячів, відомим як Асамблея експертів. Ці священнослужителі, лояльні до режиму, обирають наступника аятоли.
Але найпотужнішою інституцією Ірану є Корпус ісламської революційної гвардії (КІРГ) — це ідеологічна військова сила, метою якої є захист ісламської системи Ірану. Вона бореться проти США та Ізраїлю і не терпить жодних проявів інакомислення всередині країни.
Цілком ймовірно, що саме КІРГ відіграватиме вирішальну роль у призначенні нового аятоли Ірану та забезпеченні того, щоб новий лідер захищав інтереси країни.