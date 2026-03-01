28 февраля Иран неофициально перекрыл Ормузский пролив – ключевую артерию поставки ближневосточной нефти. Угрозы были и раньше, например, в июне прошлого года парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива после атаки США на ядерные объекты Ирана. Тогда окончательное решение Совет национальной безопасности Ирана так и не принял.

Несмотря на угрозы, Иран ни разу до 28 февраля не принимал столь жестких мер.

Факты ICTV узнавали, что происходит в Ормузском проливе и как реагирует нефтяной рынок на события на Ближнем Востоке.

Иран неофициально перекрыл Ормузский пролив

28 февраля Иран неофициально перекрыл Ормузский пролив. В тот же день танкеры начали останавливаться, а эксперты на фоне событий на Ближнем Востоке заговорили о рисках для нефтяного рынка.

Главный экономист компании Capital Economics Уильям Джексон заявил, что даже в случае локального характера конфликта Brent может возрасти до 80 долларов.

И после того, как 1 марта не менее 150 танкеров бросили якорь в Персидском заливе за проливом Ормуз, а еще десятки судов стали на другой стороне пролива, цены на нефть действительно выросли.

Где расположен Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее — с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина колеблется в пределах от 55 до 95 км.

Средняя глубина составляет примерно 27,5 м, тогда как в самом глубоком месте она достигает 229 м. Среди основных портов, расположенных вблизи пролива, — Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.

Кому принадлежит Ормузский пролив

Ормузский пролив территориально разделен между тремя государствами. Его северное побережье находится под контролем Ирана, тогда как южная часть прилегает к Объединенным Арабским Эмиратам и к оманскому полуанклаву.

Иран контролирует северное побережье пролива.

ОАЭ владеет южным побережьем.

Оман имеет в своем составе полуостров Мусандам — полуанклав, выходящий к южному берегу Ормузского пролива.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив имеет ключевое стратегическое значение, поскольку через него проходит большая часть глобальных поставок нефти и природного газа. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и открытым океаном, служа единственным морским маршрутом для экспорта нефти из большинства стран Ближнего Востока.

Через пролив транспортируется примерно 20-30% мирового морского экспорта нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа. Именно это делает Ормузский пролив чрезвычайно важным для глобальной энергетической стабильности.

Любое нарушение судоходства в этом регионе может иметь серьезные последствия для мировой экономики, вызвав стремительный рост цен на нефть и другие энергоносители.

Влияние перекрытия Ормузского пролива на цены на нефть

Через Ормузский пролив проходит 20% мировой нефти. И ее перекрытие отразилось на ценах. Так, 1 марта стоимость нефти марки Brent подскочили на 10% до около $80 за баррель на внебиржевом рынке.

В то же время, аналитики прогнозируют, что цены могут подняться до $100 после того, как удары США и Израиля по Ирану втянули Ближний Восток в новую войну.

В то же время в комментарии для Фактов ICTV, аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо сообщал, что существуют нефтепроводы, позволяющие переправлять нефть в обход Ормузского пролива. Это конечно дороже, но возможно.

Может ли Иран заблокировать Ормузский пролив

Иран не имеет законных полномочий приказывать прекратить движение через Ормузский пролив.

Чиновник военно-морской миссии Европейского Союза Аспидес сообщил агентству Reuters, что Иран официально не подтверждал ни одного приказа о блокировании. В то же время с судами выходит на связь Корпус стражей исламской революции.

Судна получают VHF-сообщения от КСИР с текстом:

— Ни одному судну не разрешено проходить через Ормузский пролив.

Таким образом, ВМС Ирана рискуют получить решительный ответ со стороны Пятого флота ВМС США и других патрулирующих этот район западных флотов.

Закрывал ли Иран когда-нибудь Ормузский пролив

До 28 февраля Иран ни разу не перекрывал Ормузский пролив. Во время войны между Ираком и Ираном 1980-88 годов иракские войска атаковали нефтяной экспортный терминал на иранском острове Харк, что на северо-западе от пролива.

После этого, в ходе так называемой танкерной войны, обе стороны атаковали 451 судно. Это значительно повысило стоимость страхования танкеров и способствовало росту цен на нефть.

Когда в 2011 году против Ирана были введены санкции, Тегеран угрожал закрыть пролив, но не сделал этого.

Во время обострения конфликта на Ближнем Востоке в июне 2025 года Иран также грозился перекрыть Ормузский пролив. Тогда член президиума парламентского Комитета по национальной безопасности Ирана Бехнам Саиди заявлял, что у Ирана есть целый ряд вариантов реагирования на вражеские действия, и одним из них может стать перекрытие Ормузского пролива — в зависимости от развития событий.

В то же время другой депутат, Али Яздиха, отмечал, что пока жизненно важные национальные интересы Ирана не окажутся под прямой угрозой, страна будет разрешать свободное судоходство в регионе.

В то же время, он предупреждал, что если США открыто вступят в вооруженный конфликт на стороне Израиля, то Иран будет считать правомерным перекрытие пути для западной нефтяной торговли как форму давления на Вашингтон и его союзников.

Закрытие Ормузского пролива немедленно ударит по экономике самого Ирана, поскольку не позволит ему экспортировать свою нефть.

Кроме того, это точно вызовет недовольство Китая, крупнейшего покупателя иранской нефти и критически важного партнера, который использует свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы защитить Иран от санкций и резолюций.

