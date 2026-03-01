28 лютого Іран неофіційно перекрив Ормузьку протоку – ключову артерію постачання близькосхідної нафти. Погрози були і раніше, наприклад, у червні минулого року парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки після атаки США на ядерні об’єкти Ірану. Тоді остаточне рішення Рада національної безпеки Ірану так і не ухвалила.

Попри погрози Іран жодного разу до 28 лютого не вживав настільки жорстких заходів.

Факти ICTV дізнавалися, що наразі відбувається в Ормузькій протоці та як реагує нафтовий ринок на останній події на Близькому Сході.

Зараз дивляться

Іран неофіційно перекрив Ормузьку протоку

28 лютого Іран неофіційно перекрив Ормузьку протоку. Того ж дня танкери почали зупинятися, а експерти на тлі подій на Близькому Сході заговорили про ризики для нафтового ринку.

Головний економіст компанії Capital Economics Вільям Джексон заявив, що навіть у разі локального характеру конфлікту Brent може зрости до близько 80 доларів.

І після того, як 1 березня щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стали на іншому боці протоки, ціни на нафту справді зросли.

Де розташована Ормузька протока

Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу, між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) на півдні. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі — з Аравійським морем і Індійським океаном.

Ормузька протока простягається на 195 км у довжину, а її ширина змінюється в межах від 55 до 95 км.

Середня глибина становить приблизно 27,5 м, тоді як у найглибшому місці вона сягає 229 м. Серед основних портів, розташованих поблизу протоки, — Бендер-Аббас (Іран) та Ель-Хасаб (Оман).

Протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки (Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ) та світовими ринками.

Кому належить Ормузька протока

Ормузька протока територіально поділена між трьома державами. Її північне узбережжя перебуває під контролем Ірану, тоді як південна частина прилягає до Об’єднаних Арабських Еміратів і до оманського напіванклаву.

Іран контролює північне узбережжя протоки.

ОАЕ володіє південним узбережжям.

Оман має у своєму складі півострів Мусандам — напіванклав, що виходить до південного берега Ормузької протоки.

Чим важлива Ормузька протока

Ормузька протока має ключове стратегічне значення, адже через неї проходить велика частина глобальних постачань нафти та природного газу. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою і відкритим океаном, слугуючи єдиним морським маршрутом для експорту нафти з більшості країн Близького Сходу.

Через протоку транспортується приблизно 20-30% світового морського експорту нафти, а також значні обсяги скрапленого природного газу. Саме це робить Ормузьку протоку надзвичайно важливою для глобальної енергетичної стабільності.

Будь-яке порушення судноплавства в цьому регіоні може мати серйозні наслідки для світової економіки, спричинивши стрімке зростання цін на нафту та інші енергоносії.

Вплив перекриття Ормузької протоки на ціни на нафту

Через Ормузьку протоку проходить 20-30% світової нафти. Тож її перекриття відобразилось на цінах на сировину. Так, 1 березня вартість нафти марки Brent підскочила на 10% до близько $80 за барель на позабіржовому ринку.

Водночас аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до $100 після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

Водночас у коментарі для Фактів ICTV, аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо повідомляв, що існують нафтопроводи, що дають змогу переправляти нафту в обхід Ормузької протоки. Це, звичайно, дорожче, але можливо.

Чи може Іран заблокувати Ормузьку протоку

Іран не має законних повноважень наказувати припинити рух через Ормузьку протоку.

Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу Аспідес повідомив агентству Reuters, що Іран офіційно не підтверджував жодного наказу про блокування. Водночас із суднами виходить на зв’язок Корпус вартових ісламської революції.

Судна отримують VHF-повідомлення від КВІР із текстом:

– Жодному судну не дозволено проходити через Ормузьку протоку.

Таким чином, ВМС Ірану ризикують отримати рішучу відповідь з боку П’ятого флоту ВМС США та інших західних флотів, що патрулюють цей район.

Чи закривав Іран коли-небудь Ормузьку протоку

До 28 лютого Іран жодного разу не перекривав Ормузьку протоку. Під час війни між Іраком та Іраном 1980-88 років іракські війська атакували нафтовий експортний термінал на іранському острові Харк, що на північному заході від протоки.

Після цього, в ході так званої танкерної війни, обидві сторони атакували 451 судно. Це значно підвищило вартість страхування танкерів і сприяло зростанню цін на нафту.

Коли у 2011 році проти Ірану були запроваджені санкції, Тегеран погрожував закрити протоку, але не зробив цього.

Під час загострення конфлікту на Близькому Сході у червні 2025 року Іран також погрожував закриттям Ормузької протоки. Тоді член президії парламентського Комітету з національної безпеки Ірану Бехнам Саїді заявляв, що Іран має цілу низку варіантів реагування на ворожі дії, і одним із них може стати перекриття Ормузької протоки — залежно від розвитку подій.

Водночас тоді інший депутат, Алі Яздіха, зауважував, що поки життєво важливі національні інтереси Ірану не опиняться під прямою загрозою, країна дозволятиме вільне судноплавство в регіоні.

Водночас він поперджав, що якщо США відкрито вступлять у збройний конфлікт на боці Ізраїлю, то Іран вважатиме правомірним перекриття шляху для західної нафтової торгівлі як форму тиску на Вашингтон і його союзників.

Закриття Ормузької протоки негайно вдарить по економіці самого Ірану, оскільки не дозволить йому експортувати свою нафту.

Крім того, це точно викличе невдоволення Китаю, найбільшого покупця іранської нафти і критично важливого партнера, який використовує своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб захистити Іран від санкцій і резолюцій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.