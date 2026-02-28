Президент США Дональд Трамп повідомив, що військова операція Епічна лють проти Ірану була розпочата через провал переговорів стосовно ядерної угоди та з огляду на дії Тегерану протягом останніх десятиліть.

Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

Трамп назвав причини атаки на Іран 28 лютого

– Я можу грати вдовгу і взяти під контроль усе, або ж закінчити це за два-три дні й сказати іранцям: побачимося за кілька років, якщо почнете відновлювати (свої ядерні та ракетні програми. – Ред.), – сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, Ірану знадобиться кілька років, щоб оговтатися після нинішнього удару.

Президент США окреслив дві ключові причини, які вплинули на його рішення завдати удару по Ірану.

Першою причиною він назвав зрив переговорів цього тижня, які проходили під керівництвом його спеціальних представників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера.

За словами американського президента, “іранці то схилялися до згоди, то відступали, наближалися і знову відступали”.

– З цього я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди, – заявив президент.

Другою причиною Трамп назвав дії Ірану протягом останніх кількох десятиліть.

Він повідомив, що під час підготовки промови щодо атаки в п’ятницю, 27 лютого, доручив своїй команді зібрати інформацію про всі атаки, які пов’язують з Іраном, за останні 25 років.

– Я побачив, що кожного місяця вони робили щось погане: щось підривали або когось убивали, – сказав він.

Також Трамп заявив, що Іран розпочав відновлення окремих ядерних об’єктів, які США та Ізраїль уразили під час 12-денної війни у червні 2025 року.

Нагадаємо, вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна завдала превентивного удару по Ірану.

Дональд Трамп оголосив про старт американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

У межах операції сили уразили десятки об’єктів, серед яких резиденція Хаменеї, будівля парламенту, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об’єкти, військові бази та аеродроми.

Увечері 28 лютого Трамп підтвердив загибель Алі Хаменеї та інших керівників Ірану.

