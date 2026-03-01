Страны альянса OPEC+ договорились с апреля возобновить постепенное увеличение добычи нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, участники соглашения во главе с Саудовской Аравией и Россией планируют добавить 206 тысяч баррелей в сутки.

В первом квартале 2026 года рост добычи был приостановлен, а ранее ежемесячное увеличение составило всего 137 тысяч баррелей в сутки. Новое решение принято на фоне эскалации после ударов США и Израиля по Ирану, что создало риски для экспорта через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставки нефти.

Несмотря на официальные квоты, ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и ОАЭ, уже начали наращивать экспорт. Резервные мощности альянса оценивают примерно в 2,5 млн баррелей в сутки – менее 3% мирового предложения.

На прошлой неделе цены на нефть выросли до семимесячного максимума — 73 доллара за баррель. Рынок реагировал на военную активность США и перебои в добыче разных стран.

В то же время ранее сообщалось, что после того, как удары США и Израиля по Ирану привели к хаосу на Ближнем Востоке по меньшей мере 150 танкеров бросили якорь в Персидском заливе за проливом Ормуз, а еще десятки судов стояли на другой стороне пролива.

