Країни альянсу OPEC+ домовилися з квітня відновити поступове збільшення видобутку нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляє Bloomberg, учасники угоди на чолі із Саудівська Аравія та Росія планують додати 206 тисяч барелів на добу.

У першому кварталі 2026 року зростання видобутку було призупинене, а раніше щомісячне збільшення становило лише 137 тисяч барелів на добу. Нове рішення ухвалене на тлі ескалації після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що створило ризики для експорту через Ормузьку протоку — ключовий маршрут постачання нафти.

Попри офіційні квоти, низка країн, зокрема Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт і ОАЕ, вже почали нарощувати експорт. Резервні потужності альянсу оцінюють приблизно у 2,5 млн барелів на добу — менше 3% світової пропозиції.

Минулого тижня ціни на нафту зросли до семимісячного максимуму — 73 долари за барель. Ринок реагував на військову активність США та перебої у видобутку в різних країнах.

Водночас раніше повідомлялось, що після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос на Близькому Сході щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки.

