У Ормузькій протоці після її перекриття Іраном застрягли сотні танкерів – Reuters
- У відкритих водах біля берегів основних виробників нафти в Перській затоці, включаючи Ірак і Саудівську Аравію та Катар, застрягли танкери.
- Також щонайменше ще 100 танкерів стали на якір за межами протоки.
- Це сталося після закриття Іраном Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти.
Після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос на Близькому Сході щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки.
За даними судноплавства MarineTraffic, на які посилається видання Reuters, у відкритих водах біля берегів основних виробників нафти в Перській затоці, включаючи Ірак і Саудівську Аравію, а також гіганта з виробництва скрапленого природного газу Катар скупчилися танкери.
Зазначається, що багато суден стояли на місці в виключних економічних зонах (ВЕЗ) ключових країн Перської затоки, включаючи Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати.
ВЕЗ простягається на 24 милі і виходить за межі місцевої територіальної зони в 12 морських миль.
Близько 20% світової нафти, в тому числі від виробників Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іраку, Кувейту та Ірану, проходить через Ормуз, а також великі обсяги СПГ з Катару.
До того ж, щонайменше ще 100 танкерів стояли на якорі за межами протоки, вздовж узбережжя ОАЕ та Оману і в місцях стоянки, а також десятки вантажних суден.
Кілька власників танкерів, великих нафтових компаній і торгових будинків призупинили поставки сирої нафти, палива і СПГ через Ормузьку протоку після атак, а Тегеран заявив, що закрив судноплавство.
Нагадаємо, що 28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.