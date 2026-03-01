Після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос на Близькому Сході щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки.

У Ормузькій протоці застрягли сотні танкерів

За даними судноплавства MarineTraffic, на які посилається видання Reuters, у відкритих водах біля берегів основних виробників нафти в Перській затоці, включаючи Ірак і Саудівську Аравію, а також гіганта з виробництва скрапленого природного газу Катар скупчилися танкери.

Зазначається, що багато суден стояли на місці в виключних економічних зонах (ВЕЗ) ключових країн Перської затоки, включаючи Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати.

ВЕЗ простягається на 24 милі і виходить за межі місцевої територіальної зони в 12 морських миль.

Близько 20% світової нафти, в тому числі від виробників Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іраку, Кувейту та Ірану, проходить через Ормуз, а також великі обсяги СПГ з Катару.

До того ж, щонайменше ще 100 танкерів стояли на якорі за межами протоки, вздовж узбережжя ОАЕ та Оману і в місцях стоянки, а також десятки вантажних суден.

Кілька власників танкерів, великих нафтових компаній і торгових будинків призупинили поставки сирої нафти, палива і СПГ через Ормузьку протоку після атак, а Тегеран заявив, що закрив судноплавство.

Нагадаємо, що 28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

