Иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу Акротири на Кипре, после чего было принято решение об эвакуации части персонала.

Об этом сообщают BBC и The Guardian.

Атака на авиабазу Акротири: что известно

В понедельник утром президент Кипра заявил, что авиабаза Акротири подверглась удару ночью — ее атаковал беспилотник Shahed, в результате чего нанесены незначительные материальные повреждения.

По словам министра внутренних дел Великобритании Иветт Купер, удар задел взлетно-посадочную полосу, после чего вокруг базы немедленно усилили меры безопасности.

В Министерстве обороны подтвердили, что в результате атаки пострадавших нет, а повреждения носят ограниченный характер.

В то же время принято решение об эвакуации семей военнослужащих и временном размещении несущественного персонала за пределами объекта. В ведомстве подчеркнули, что это превентивная мера.

Представитель Минобороны заявил, что безопасность персонала и их семей является абсолютным приоритетом, а база продолжает выполнять свои задачи в штатном режиме.

После инцидента Великобритания усилила оборону своих баз на Кипре, перебросив дополнительные силы и средства для выявления и нейтрализации воздушных угроз.

В Минобороны подчеркнули, что все эти действия носят исключительно оборонительный характер.

Нападение произошло через несколько часов после того, как Великобритания согласилась разрешить Соединенным Штатам использовать британские военные базы для ударов по иранским ракетным объектам.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, единственный способ остановить угрозу — уничтожать ракеты до их запуска, в хранилищах или на пусковых установках.

