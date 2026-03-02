Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану
- Великобритания разрешила США использовать свои военные базы.
- Речь идет об ограниченных оборонных операциях против Ирана.
- Решение было принято после угрозы атаки на британских военных.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные авиабазы для проведения ограниченных оборонных операций против Ирана.
Об этом Кир Стармер заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Разрешение Великобритании для США: что известно
По словам главы британского правительства, решение принято с целью нейтрализации ракетной угрозы со стороны Ирана.
Стармер подчеркнул, что единственный эффективный способ остановить атаки — уничтожать ракеты еще до запуска, непосредственно на пусковых установках или в местах хранения.
— Единственный способ остановить угрозу — уничтожить ракеты до их запуска: в хранилищах или на пусковых установках, — заявил премьер-министр.
Он также отметил, что Иран пытался атаковать британских военных в регионе.
— США обратились с просьбой разрешить использование британских баз для этой конкретной и ограниченной оборонной цели. Мы приняли решение удовлетворить эту просьбу, — добавил Стармер.
Ранее на фоне эскалации на Ближнем Востоке Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности присоединиться к оборонительным действиям США и Израиля в случае дальнейших атак Ирана на их военнослужащих и союзников в регионе.
В совместном заявлении страны так называемой “евротройки” подчеркнули, что безрассудные ракетные удары Ирана представляют угрозу для гражданского населения и международной безопасности, и не исключили применения пропорциональных военных мер для уничтожения ракетных и беспилотных возможностей Тегерана.