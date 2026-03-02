Іранський безпілотник атакував британську авіабазу Акротирі на Кіпрі, після чого було ухвалено рішення про евакуацію частини персоналу.

Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Атака на авіабазу Акротирі: що відомо

У понеділок вранці президент Кіпру заявив, що авіабаза Акротирі зазнала удару вночі — її атакував безпілотник Shahed, унаслідок чого завдано незначних матеріальних пошкоджень. Зараз дивляться

За словами міністра внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, удар зачепив злітно-посадкову смугу, після чого навколо бази негайно посилили заходи безпеки.

У Міністерстві оборони підтвердили, що внаслідок атаки постраждалих немає, а пошкодження мають обмежений характер.

Водночас ухвалено рішення про евакуацію сімей військовослужбовців і тимчасове розміщення несуттєвого персоналу за межами об’єкта. У відомстві наголосили, що це превентивний крок.

Речник Міноборони заявив, що безпека персоналу та їхніх родин є абсолютним пріоритетом, а база продовжує виконувати свої завдання у штатному режимі.

Після інциденту Велика Британія посилила оборону своїх баз на Кіпрі, перекинувши додаткові сили та засоби для виявлення і нейтралізації повітряних загроз.

У Міноборони підкреслили, що всі ці дії мають виключно оборонний характер.

Напад стався через кілька годин після того, як Велика Британія погодилася дозволити Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для ударів по іранських ракетних об’єктах.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, єдиний спосіб зупинити загрозу — знищувати ракети до їхнього запуску, у сховищах або на пускових установках.

