Франция, Германия и Великобритания угрожают Ирану присоединением к военной операции США и Израиля после атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

Совместное заявление Франции, Германии и Британии по Ирану

В совместном заявлении Франция, Германия и Великобритания выразили готовность принять пропорциональные оборонные меры в ответ на атаки со стороны Ирана.

— Лидеры E3 (“евротройки”, речь идет о Франции, Германии и Соединенном Королевстве, – Ред.) возмущены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не участвовали в военных операциях США и Израиля с самого начала. Безрассудные атаки Ирана направлены против наших ближайших союзников и угрожают нашим военнослужащим и гражданскому населению во всем регионе, — говорится в совместном обращении стран, опубликованном на сайте немецкого правительства.

Лидеры стран призвали Иран “немедленно прекратить свои безрассудные атаки” и пообещали, что предпримут “необходимые меры для защиты своих интересов и интересов своих союзников в регионе”.

– Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники, – говорится в совместном заявлении трех европейских лидеров.

Страны подчеркнули, что договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и своими союзниками в регионе по этому вопросу.

Напомним, что Иран в ответ на военную операцию США и Израиля атаковал ракетами и дронами многих своих региональных соседей, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные, но и гражданские цели такие, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также под атакой оказались военные европейских стран, которые находились на Ближнем Востоке.

