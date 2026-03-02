Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану
- Британія дозволила США використовувати свої військові бази.
- Йдеться про обмежені оборонні операції проти Ірану.
- Рішення ухвалили після загрози атаки на британських військових.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові авіабази для проведення обмежених оборонних операцій проти Ірану.
Про це Кір Стармер заявив у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X.
Дозвіл Британії для США: що відомо
За словами глави британського уряду, рішення ухвалене з метою нейтралізації ракетної загрози з боку Ірану.
Стармер наголосив, що єдиний ефективний спосіб зупинити атаки — знищувати ракети ще до запуску, безпосередньо на пускових установках або в місцях зберігання.
— Єдиний спосіб зупинити загрозу — знищити ракети до їхнього запуску: у сховищах або на пускових установках, — заявив прем’єр-міністр.
Він також зазначив, що Іран намагався атакувати британських військових у регіоні.
— США звернулися з проханням дозволити використання британських баз для цієї конкретної та обмеженої оборонної мети. Ми ухвалили рішення задовольнити це прохання, — додав Стармер.
Раніше на тлі ескалації на Близькому Сході Франція, Німеччина та Велика Британія заявили про готовність приєднатися до оборонних дій США та Ізраїлю у разі подальших атак Ірану на їхніх військовослужбовців і союзників у регіоні.
У спільній заяві країни так званої “євротрійки” наголосили, що безрозсудні ракетні удари Ірану становлять загрозу для цивільного населення та міжнародної безпеки, і не виключили застосування пропорційних військових заходів для знищення ракетних і безпілотних спроможностей Тегерана.