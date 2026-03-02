28 февраля 2026 года в Иране погиб верховный лидер Али Хаменеи во время совместной операции, в которой участвовали США и Израиль. Это событие вызвало шок во всей стране.

Уже на следующий день над мечетью Джамкаран в городе Кум Иран поднял красный флаг. Для местных жителей этот жест выглядел символичным, ведь среди шиитов он имеет определенное значение.

Что символизирует красный флаг в Иране, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Что означает красный флаг в Иране

Красный флаг у шиитов всегда ассоциировался с кровавыми жертвами и местью. Его поднимают не для торжеств. Дословно он означает: “кровь пролита, месть неизбежна”.

Иран поднял красный флаг, что означает:

Память о погибшем лидере — красный флаг символизирует мученика.

Обещание возмездия — Иран дает сигнал как внутренней аудитории, так и внешним врагам, что потеря не останется без ответа.

Политический жест — красный флаг одновременно показывает силу страны и является своеобразным предупреждением о мести.

Итак, в Иране красный флаг — это символ нерешенного конфликта, обещания справедливости и напоминание о том, что история еще не завершена.

Когда поднимали в Иране флаг мести

История поднятия красного флага над мечетями Ирана насчитывает десятилетия.

Например, это происходило в январе 2020 года. После ликвидации генерала Касема Сулеймани США над мечетью Джамкаран снова подняли красный флаг. Это был сигнал о том, что Иран не забудет гибель своего высокопоставленного офицера, и вскоре произошли ракетные удары по базам США в Ираке.

Удары по иранским объектам и гибель офицеров КВИР в Сирии в 2022-2023 годах вызвали поднятие флага с целью предупреждения о готовности к асимметричному ответу.

В апреле 2024 года, после атаки на иранский дипломатический объект в Дамаске, снова подняли красный флаг, сигнализируя о начале открытого цикла мести. В результате Иран нанес удары по Израилю с помощью дронов и ракет, не объявляя формально войну.

Что означает красный флаг в Иране и откуда взялась традиция

Традиция поднимать красный флаг у шиитов, вероятно, связана с мученичеством Хусейна и его последователей во время битвы при Кербеле (680 г. н.э.). Тогда красный цвет символизировал пролитую кровь и незавершенную справедливость.

Впоследствии эта практика стала частью ритуалов памяти и шиитских праздников, в частности Ашуры. В современном Иране красный флаг используют и как политический инструмент, и как сакральный символ, который сообщает всем, что обида не забыта, ждите мести.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.