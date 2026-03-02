28 лютого 2026 року в Ірані загинув Верховний лідер Алі Хаменеї під час спільної операції, в якій брали участь США та Ізраїль. Ця подія викликала шок у всій країні.

Уже наступного дня над мечеттю Джамкаран у місті Кум Іран підняв червоний прапор. Для місцевих жителів цей жест є символічним, адже серед шиїтів він має певне значення.

Що символізує червоний прапор в Ірані, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що означає червоний прапор в Ірані

Червоний прапор у шиїтів завжди асоціювався з кривавими жертвами та помстою. Його піднімають не для урочистостей. Дослівно він означає: “кров пролита, помста неминуча”.

Іран підняв червоний прапор, що означає:

Пам’ять про загиблого лідера — червоний прапор символізує мученика.

Обіцянка відплати — Іран дає сигнал як внутрішній аудиторії, так і зовнішнім ворогам, що втрата не залишиться без відповіді.

Політичний жест — червоний прапор одночасно показує силу країни та є своєрідним попередженням про помсту.



Отже, в Ірані червоний прапор — це символ невирішеного конфлікту, обіцянки справедливості і нагадування про те, що історія ще не завершена.

Коли піднімали в Ірані прапор помсти

Історія підняття червоного прапора над мечетями Ірану сягає десятиліть.

Наприклад, це траплялося в січні 2020 року. Після ліквідації генерала Касема Сулеймані США над мечеттю Джамкаран знову підняли червоний прапор. Це був сигнал про те, що Іран не забуде загибель свого високопоставленого офіцера, і невдовзі відбулися ракетні удари по базах США в Іраку.

Удари по іранських об’єктах та загибель офіцерів КВІР у Сирії у 2022-2023 роках спричинили підняття прапора з метою попередження про готовність до асиметричної відповіді.

У квітні 2024 року, після атаки на іранський дипломатичний об’єкт у Дамаску, знову підняли червоний прапор, сигналізуючи про початок відкритого циклу помсти. Зрештою Іран завдав ударів по Ізраїлю за допомогою дронів і ракет, не оголошуючи формально війну.

Що означає червоний прапор в Ірані та звідки взялася традиція

Традиція підняття червоного прапора в шиїтів, імовірно, пов’язана із мучеництвом Хусейна і його послідовників під час битви при Кербелі (680 р. н.е.). Тоді червоний колір символізував пролиту кров та незавершену справедливість.

Згодом ця практика стала частиною ритуалів пам’яті і шиїтських свят, зокрема Ашури. У сучасному Ірані червоний прапор використовують і як політичний інструмент, і як сакральний символ, який повідомляє всім, що кривда не забута, чекайте помсти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.