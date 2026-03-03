Международное агентство по атомной энергии подтвердило повреждение входных сооружений подземного завода по обогащению топлива в иранском Натанзе после анализа новых спутниковых снимков.

Повреждения подземного завода по обогащению урана в Иране: что известно

По данным МАГАТЭ, на основании последних доступных спутниковых снимков подтверждены недавние повреждения входных сооружений подземного завода по обогащению топлива (FEP) в Натанзе.

В агентстве подчеркнули, что радиологических последствий не ожидается.

Также не выявлено дополнительного воздействия непосредственно на сам завод, который ранее уже подвергся серьезным повреждениям во время июньского конфликта.

Позиция Ирана

По данным Reuters, посол Ирана при ядерном агентстве ООН Реза Наджафи ранее заявил, что ядерный объект в Натанзе был поражен во время военных операций США и Израиля.

По его словам, удары были нанесены по “мирным ядерным объектам”, которые находятся под международным наблюдением.

По информации Reuters, вход в подземный завод по обогащению урана в Натанзе был поражен в ходе американо-израильских военных атак.

Подземный завод по обогащению топлива является одним из трех известных объектов Ирана, осуществляющих обогащение урана.

Ранее аналитики Института науки и международной безопасности также сообщали о повреждениях, которые, по их оценкам, не носят масштабный характер.

