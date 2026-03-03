Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пошкодження вхідних споруд підземного заводу зі збагачення палива в іранському Натанзі після аналізу нових супутникових знімків.

Пошкодження підземного заводу зі збагачення урану в Ірані: що відомо

За даними МАГАТЕ, на підставі останніх доступних супутникових знімків підтверджено нещодавні пошкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (FEP) у Натанзі.

В агентстві наголосили, що радіологічних наслідків не очікується.

Також не виявлено додаткового впливу безпосередньо на сам завод, який раніше вже зазнав серйозних пошкоджень під час червневого конфлікту.

Позиція Ірану

За даними Reuters, посол Ірану при ядерному агентстві ООН Реза Наджафі раніше заявив, що ядерний об’єкт у Натанзі був уражений під час військових операцій США та Ізраїлю.

За його словами, ударів завдали по “мирних ядерних об’єктах”, які перебувають під міжнародним наглядом.

За інформацією Reuters, вхід до підземного заводу зі збагачення урану в Натанзі був уражений у межах американо-ізраїльських військових атак.

Підземний завод зі збагачення палива є одним із трьох відомих об’єктів Ірану, що здійснюють збагачення урану.

Раніше аналітики Інституту науки та міжнародної безпеки також повідомляли про пошкодження, які, за їхніми оцінками, не мають масштабного характеру.

