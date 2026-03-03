Президент США Дональд Трамп заявив про намір Вашингтону припинити всі торгові операції з Іспанією.

Таке рішення він пояснив тим, що Мадрид відмовив Вашингтону у використанні американських військових баз на території країни під час операції проти Ірану.

Про це глава Білого дому повідомив під час зустрічі у Вашингтоні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Трамп підтвердив, що Іспанія не дала дозволу на використання своїх військових баз для завдання ударів по Ірану.

– Взагалі-то ми можемо просто туди залетіти і використовувати їх, якщо захочемо. Ніхто нам не скаже їх не використовувати. Але ми не повинні. Але вони повелися недружелюбно, – заявив президент США.

Він зазначив, що низка європейських держав підтримала Сполучені Штати під час операції Епічна лють, зокрема Німеччина.

Також Трамп згадав генерального секретаря НАТО Марк Рютте, назвавши його “прекрасним”, а Іспанію назвав “жахливою”.

– Я сказав Скотту (Бессенту. – Ред.) припинити всі операції з Іспанією… В Іспанії немає нічого такого, що було б нам потрібно, – заявив він.

Трамп додав, що в Іспанії “прекрасні люди, але погані лідери”.

Президент США також нагадав, що Іспанія стала єдиною державою – членом НАТО, яка відмовилася підвищити оборонні витрати до 5% ВВП.

Раніше Трамп попереджав Мадрид про можливі торговельні санкції у зв’язку з цим рішенням.

Крім того, президент США заявив журналістам, що він “незадоволений” Великою Британією через передачу островів Чагос Маврикію.

За його словами, після цього Сполучені Штати втратили можливість використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія і тепер змушені шукати інше місце для посадки літаків.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не приєднається до Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність до “пропорційних наступальних дій” у відповідь на атаки Ірану на держави Перської затоки та Кіпр.

Іспанія також не надала США дозволу на використання спільних військових баз для завдання ударів по Ірану.

За інформацією сервісу FlightRadar24, після початку американо-ізраїльських атак на Іран у вихідні з військових баз Рота та Морон на півдні Іспанії вилетіли 15 американських літаків. Щонайменше сім із них здійснили посадку на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

