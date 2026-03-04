Решение о начале совместной операции США и Израиля против Ирана было принято во время телефонного разговора 23 февраля между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Разговор Трампа из Нетаньяху

По информации издания, во время звонка Нетаньяху проинформировал Трампа о запланированной на утро 28 февраля встрече верховного лидера Ирана с ключевыми советниками в Тегеране.

Это создавало возможность одновременного удара по высшему руководству страны. Впоследствии предоставленные данные подтвердило ЦРУ.

Как отмечает Axios, вариант атаки рассматривался еще за неделю до этого, однако его отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за погодных условий.

По словам американских чиновников, Трамп сознательно решил не акцентировать внимание на Иране во время ежегодного обращения в Конгресс, чтобы не насторожить аятоллу и не заставить его изменить местонахождение до момента удара.

Кроме того, специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф после переговоров с иранской стороной в Женеве сообщили, что дипломатические усилия не принесли результата.

Это, по данным издания, укрепило убеждение Трампа в подлинности разведданных и бесперспективности дальнейших переговоров. В пятницу в 15.38 по восточному времени он отдал окончательный приказ об атаке.

Удар США и Израиля по Ирану

Общая операция США и Израиля началась утром 28 февраля серией ударов по иранской территории.

1 марта Трамп очертил временные рамки кампании, заявив, что ее активная фаза будет длиться не больше четырех недель.

Верховный лидер Ирана аятолл Али Хаменей был ликвидирован в течение первых 24 часов операции Epic Fury, начатой ​​в феврале 2026 года.

По данным Financial Times, эта ликвидация стала результатом многолетней разведывательной работы израильских спецслужб, в частности, установление контроля над сетью дорожных камер в Тегеране.

