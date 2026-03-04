Звонок Трампа и Нетаньяху стал точкой отсчета к удару по Ирану — Axios
- Трамп и Нетаньяху обсудили ключевую встречу иранского руководства перед началом операции.
- Разведданные подтвердили возможность точного удара по верхушке Ирана.
- Окончательное решение о начале военной операции было принято после неудачных дипломатических переговоров.
Решение о начале совместной операции США и Израиля против Ирана было принято во время телефонного разговора 23 февраля между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Разговор Трампа из Нетаньяху
По информации издания, во время звонка Нетаньяху проинформировал Трампа о запланированной на утро 28 февраля встрече верховного лидера Ирана с ключевыми советниками в Тегеране.
Это создавало возможность одновременного удара по высшему руководству страны. Впоследствии предоставленные данные подтвердило ЦРУ.
Как отмечает Axios, вариант атаки рассматривался еще за неделю до этого, однако его отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за погодных условий.
По словам американских чиновников, Трамп сознательно решил не акцентировать внимание на Иране во время ежегодного обращения в Конгресс, чтобы не насторожить аятоллу и не заставить его изменить местонахождение до момента удара.
Кроме того, специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф после переговоров с иранской стороной в Женеве сообщили, что дипломатические усилия не принесли результата.
Это, по данным издания, укрепило убеждение Трампа в подлинности разведданных и бесперспективности дальнейших переговоров. В пятницу в 15.38 по восточному времени он отдал окончательный приказ об атаке.
Удар США и Израиля по Ирану
Общая операция США и Израиля началась утром 28 февраля серией ударов по иранской территории.
1 марта Трамп очертил временные рамки кампании, заявив, что ее активная фаза будет длиться не больше четырех недель.
Верховный лидер Ирана аятолл Али Хаменей был ликвидирован в течение первых 24 часов операции Epic Fury, начатой в феврале 2026 года.
По данным Financial Times, эта ликвидация стала результатом многолетней разведывательной работы израильских спецслужб, в частности, установление контроля над сетью дорожных камер в Тегеране.