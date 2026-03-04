Государственный департамент США приказал части консульского персонала покинуть Пакистан и разрешил эвакуацию дипломатов с Кипра из-за роста рисков безопасности на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Эвакуация дипломатов США из Пакистана и Кипра: что известно

По данным американского внешнеполитического ведомства, сотрудникам правительства США, которые не занимаются чрезвычайными вопросами, а также членам их семей приказано покинуть консульства в городах Карачи и Лахор.

Сейчас смотрят

Решение объяснили повышенными рисками для безопасности.

В то же время статус посольства США в столице страны — Исламабаде — не изменился.

Американские дипломаты отмечают, что ситуация связана с постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны Ирана, а также с перебоями в работе гражданской авиации в регионе.

Подобные рекомендации Госдеп ранее обнародовал и в отношении Кипра, позволив сотрудникам, не выполняющим критически важных функций, временно покинуть страну.

После начала боевых действий между Ираном, США и Израилем 28 февраля Государственный департамент США начал выдавать аналогичные рекомендации для дипломатических представительств в разных странах Ближнего Востока.

В частности, они касались дипломатических миссий в Иордании, Бахрейне, Ираке, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Омане.

Ранее в ведомстве также призвали граждан США покинуть страны региона из-за серьезных рисков для безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.