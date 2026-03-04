Рішення про початок спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану було ухвалене під час телефонної розмови 23 лютого між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Розмова Трампа з Нетаньягу

За інформацією видання, під час дзвінка Нетаньягу поінформував Трампа про заплановану на ранок 28 лютого зустріч верховного лідера Ірану з ключовими радниками в Тегерані.

Це створювало можливість для одночасного удару по вищому керівництву країни. Згодом надані дані підтвердило ЦРУ.

Як зазначає Axios, варіант атаки розглядався ще за тиждень до цього, однак його відклали з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через погодні умови.

За словами американських посадовців, Трамп свідомо вирішив не акцентувати увагу на Ірані під час щорічного звернення до Конгресу, щоб не насторожити аятолу та не змусити його змінити місцеперебування до моменту удару.

Крім того, спеціальні представники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів з іранською стороною в Женеві повідомили, що дипломатичні зусилля не дали результату.

Це, за даними видання, зміцнило переконання Трампа у достовірності розвідданих та безперспективності подальших переговорів. У п’ятницю о 15:38 за східним часом він віддав остаточний наказ про атаку.

Удар США та Ізраїлю по Ірану

Спільна операція США та Ізраїлю розпочалася вранці 28 лютого серією ударів по іранській території.

1 березня Трамп окреслив часові рамки кампанії, заявивши, що її активна фаза триватиме не більше чотирьох тижнів.

Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї було ліквідовано протягом перших 24 годин операції Epic Fury.

За даними Financial Times, ця ліквідація стала результатом багаторічної розвідувальної роботи ізраїльських спецслужб, зокрема встановлення контролю над мережею дорожніх камер у Тегерані.

