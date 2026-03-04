США очікують, що американські та ізраїльські військові повністю контролюватимуть повітряний простір Ірану менш як за тиждень, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

Гегсет окреслив плани США щодо Ірану

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що через чотири дні операція США проти Ірану все ще знаходиться на “початковій” стадії, і окреслив плани щодо прискорення військових дій, пише CNN.

– Як сказав президент Трамп, на нас чекають нові, ще більші хвилі. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося, – сказав Гегсет.

Міністр зауважив, що наступний етап військових дій спрямований на те, щоб американські та ізраїльські військово-повітряні сили “повністю контролювали іранський повітряний простір”, і що це, як очікується, буде завершено “менш ніж за тиждень”.

Зараз дивляться

Він наголосив, що військово-повітряні сили будуть “виявляти, фіксувати та знищувати ракети та оборонну промислову базу іранських збройних сил”, а також іранських військових керівників.

– Це ніколи не мало бути чесною боротьбою, і це не чесна боротьба. Ми б’ємо їх, коли вони впали, і це саме те, як має бути, – додав Гегсет.

Нагадаємо, що раніше президент Дональд Трамп заявив, що конфлікт в Ірані може тривати “приблизно чотири тижні”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.