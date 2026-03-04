Возможности не безграничны: Каллас об угрозах Ирана атаковать цели в Европе
- Возможности Тегерана не безграничны, заявила Кая Каллас в контексте угроз Ирана атаковать цели в Европе.
- Она подчеркнула, что целью США являются ракетные установки и ракетные заводы, поэтому способность Ирана наносить ущерб также может быть сильнее ограничена, чем они пытаются продемонстрировать.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала угрозы МИД Ирана атаковать цели в Европе.
Каллас об угрозах Ирана ударить по целям в Европе
В интервью Радио Свобода Каллас в контексте угроз Ирана атаковать цели в Европе заявила, что возможности Тегерана не безграничны.
— Возможности Ирана не безграничны, особенно если его крупные союзники не оказывают поддержки. Как заявляли американцы, их целью являются ракетные установки и ракетные заводы. Поэтому способность Ирана наносить ущерб также может быть более ограничена, чем они пытаются показать. Поэтому это всегда еще и борьба нарративов, – сказала она.
В связи с конфликтом на Ближнем Востоке, Каллас обратила внимание на угрозы нарушения цепей поставок и торговых маршрутов, а также “риски миграционного давления в сторону Европы”.
— Это все те риски, которые должны действительно принимать во внимание, — подчеркнула Каллас.
К слову, ранее Кая Каллас заявила, что последние события на Ближнем Востоке опасны, отреагировав на начало США “масштабной боевой операции в Иране”. Она отметила, что иранский режим убил тысячи человек.
Также она отметила, что его программы по баллистическим ракетам и ядерному оружию, а также поддержка террористических групп представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности.