Глава європейської дипломатії Кая Каллас прокоментувала погрози МЗС Ірану атакувати цілі у Європі.

Каллас про погрози Ірану вдарити по цілях в Європі

В інтерв’ю Радіо Свобода Каллас у контексті погроз Ірану атакувати цілі в Європі Каллас заявила, що можливості Тегерану не є безмежними.

– Можливості Ірану не є безмежними, особливо якщо його великі союзники не надають підтримки. Як також заявляли американці, їхньою ціллю є ракетні установки та ракетні заводи. Тож здатність Ірану завдавати шкоди також, можливо, більш обмежена, ніж вони намагаються показати. Тому це завжди ще й боротьба наративів, – cказала вона.

У зв’язку з конфліктом на Близькому Сході, Каллас звернула увагу на загрози порушення ланцюгів постачання і торговельних маршрутів, а також “ризики міграційного тиску в наш бік”.

– Це всі ті ризики, які маємо справді брати до уваги, – наголосила Каллас.

До речі, раніше Кая Каллас заявила, що останні події на Близькому Сході є небезпечними, відреагувавши на початок США “масштабної бойової операції в Ірані”. Вона зауважила, що іранський режим убив тисячі людей.

Також вона зауважувала, що його програми з балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних груп, становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки.

