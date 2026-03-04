Вооруженные силы Эквадора вместе с военными США начали совместные операции против организаций, которые в стране официально признаны террористическими.

Об этом в соцсети X сообщило Южное командование США.

Операция Эквадора и США: что известно

По данным американского военного командования, операции стартовали 3 марта и направлены против группировок, занимающихся наркотерроризмом на территории Эквадора.

В заявлении отмечается, что эти действия демонстрируют общую решимость партнеров в Латинской Америке и Карибском регионе бороться с наркокартелями и организованной преступностью.

— Вместе мы принимаем решительные меры, чтобы противостоять наркотеррористам, которые в течение длительного времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан во всем полушарии, — говорится в сообщении.

Командующий Южным командованием США Фрэнсис Донован поблагодарил эквадорских военных за их участие в борьбе с наркопреступностью.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism. Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

По его словам, армия Эквадора демонстрирует мужество и решимость в непрерывных операциях против террористических группировок в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность наземных ударов американских военных против наркокартелей в странах Южной Америки.

В интервью New York Post он заявил, что США располагают полной информацией о маршрутах и структуре деятельности наркоторговцев и готовы действовать решительно.

По словам Трампа, Вашингтон может осуществлять не только морские операции, но и удары на суше.

Он также предположил, что такие действия могут происходить в любой стране региона, в частности в Мексике, Венесуэле или Колумбии.

