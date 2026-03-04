Збройні сили Еквадору разом із військовими США розпочали спільні операції проти організацій, які в країні офіційно визнані терористичними.

Про це в соцмережі X повідомило Південне командування США.

Операція Еквадору та США: що відомо

За даними американського військового командування, операції стартували 3 березня та спрямовані проти угруповань, які займаються наркотероризмом на території Еквадору.

У заяві зазначається, що ці дії демонструють спільну рішучість партнерів у Латинській Америці та Карибському регіоні боротися з наркокартелями та організованою злочинністю.

— Разом ми вживаємо рішучих заходів, щоб протистояти наркотерористам, які протягом тривалого часу сіють терор, насильство та корупцію серед громадян у всій півкулі, — йдеться у повідомленні.

Командувач Південного командування США Френсіс Донован подякував еквадорським військовим за їхню участь у боротьбі з наркозлочинністю.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism. Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

За його словами, армія Еквадору демонструє мужність і рішучість у безперервних операціях проти терористичних угруповань у країні.

Раніше президент США Дональд Трамп допустив можливість наземних ударів американських військових проти наркокартелів у країнах Південної Америки.

В інтерв’ю New York Post він заявив, що США мають повну інформацію про маршрути та структуру діяльності наркоторговців і готові діяти рішуче.

За словами Трампа, Вашингтон може застосовувати не лише морські операції, а й удари на суходолі.

Він також припустив, що такі дії можуть відбуватися в будь-якій країні регіону, зокрема в Мексиці, Венесуелі або Колумбії.

