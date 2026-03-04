США та Еквадор розпочали спільні операції проти наркокартелів
- США та Еквадор почали спільні військові операції.
- Операції спрямовані проти організацій, визнаних терористичними.
- Боротьба ведеться проти наркотероризму.
Збройні сили Еквадору разом із військовими США розпочали спільні операції проти організацій, які в країні офіційно визнані терористичними.
Про це в соцмережі X повідомило Південне командування США.
Операція Еквадору та США: що відомо
За даними американського військового командування, операції стартували 3 березня та спрямовані проти угруповань, які займаються наркотероризмом на території Еквадору.
У заяві зазначається, що ці дії демонструють спільну рішучість партнерів у Латинській Америці та Карибському регіоні боротися з наркокартелями та організованою злочинністю.
— Разом ми вживаємо рішучих заходів, щоб протистояти наркотерористам, які протягом тривалого часу сіють терор, насильство та корупцію серед громадян у всій півкулі, — йдеться у повідомленні.
Командувач Південного командування США Френсіс Донован подякував еквадорським військовим за їхню участь у боротьбі з наркозлочинністю.
On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.
Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs
— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026
За його словами, армія Еквадору демонструє мужність і рішучість у безперервних операціях проти терористичних угруповань у країні.
Раніше президент США Дональд Трамп допустив можливість наземних ударів американських військових проти наркокартелів у країнах Південної Америки.
В інтерв’ю New York Post він заявив, що США мають повну інформацію про маршрути та структуру діяльності наркоторговців і готові діяти рішуче.
За словами Трампа, Вашингтон може застосовувати не лише морські операції, а й удари на суходолі.
Він також припустив, що такі дії можуть відбуватися в будь-якій країні регіону, зокрема в Мексиці, Венесуелі або Колумбії.