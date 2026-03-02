Президент Владимир Зеленский предложил направить лучших специалистов по сбиванию иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры региона убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Зеленский об условии для помощи Ближнему Востоку

Четыре года полномасштабного вторжения России позволили Киеву наработать уникальный опыт перехвата дронов, в частности Шахедов иранского производства.

Многие из них сейчас применяются против таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовская Аравия, заявил 2 марта украинский президент.

— Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня, — сказал Зеленский в телефонном разговоре с Bloomberg.

По его словам, после установления перемирия Украина направит лучших операторов по перехвату дронов в страны Ближнего Востока.

Зеленский уточнил, что перемирие может быть объявлено на два месяца или на две недели, “чтобы мы могли помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население”.

Президент Украины сделал это предложение после того, как города по всему Ближнему Востоку, в частности Дубай, стали мишенью для иранских ударов дронами и ракетами в выходные дни.

Тегеран ответил на военные удары США и Израиля, в результате которых погибли аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

Как известно, Россия неоднократно отклоняла призывы президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, несмотря на попытки Вашингтона выступить посредником в мирном соглашении.

В понедельник президент РФ Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами государств Персидского залива, которые пострадали от иранских атак, в частности с представителями Бахрейна, ОАЭ и Катара.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва также “находится в постоянном контакте с иранским руководством”.

— Безусловно, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар имеют хорошие отношения, прежде всего экономические, с Путиным. Мы можем помочь Израилю так же, — сказал Зеленский.

Напомним, сегодня во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала запросов от партнеров, в частности, Великобритании, о привлечении украинских экспертов для уничтожения Шахедов в Персидском заливе.

Утром Кир Стармер сказал, что Великобритания привлечет экспертов из Украины. Вместе с британскими экспертами они будут помогать странам Персидского залива сбивать иранские дроны.

