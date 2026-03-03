Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что в Европейском Союзе ищут решения, которые позволят избежать негативного влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств ПВО.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

События в Иране могут повлиять на поставки ПВО Украине

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана может отразиться на глобальных поставках ракет для систем противовоздушной обороны и вызвать задержки в обеспечении Украины.

— Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д., — отметил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Соединенные Штаты ежегодно производят около 700 ракет для систем Patriot, что свидетельствует об ограниченных объемах производства.

— Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем, — добавил Кубилюс.

Кубилюс посетит заводы-производители ракет

Он также сообщил, что уже на этой неделе лично начнет так называемый «ракетный тур».

Во время поездок еврокомиссар планирует посетить европейских производителей для ускорения передачи ракет Украине.

Кубилюс признал, что Европа не производит ракеты для систем Patriot, и это затрудняет оперативное решение вопроса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил удары по военным объектам Ирана.

Однако он допустил возможность возникновения трудностей с поставками ракет и вооружения для украинской противовоздушной обороны из-за эскалации на Ближнем Востоке.

