Европа требует места за столом переговоров: как заявление Мерца повлияет на мирный процесс

Европейский Союз не допустит, чтобы соглашения по войне в Украине были заключены без учета его позиции и участия в переговорах.

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

По его словам, мнение европейцев должно учитываться наравне с усилиями США, а на Москву, в свою очередь, нужно наращивать давление, ведь только так российское руководство может пойти на уступки.

– Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира, – подчеркнул Фридрих Мерц.

Что означает такая позиция Германии, как это может повлиять на баланс сил в мирных переговорах по российско-украинской войне и каким образом на это могут отреагировать в США и РФ – разбирались Факты ICTV вместе с политологом, преподавателем и директором Института мировой политики Евгением Магдой.

Участие ЕС в мирных переговорах: какое значение имеет заявление Мерца для Украины

Политолог Евгений Магда отметил, что своим последним заявлением Фридрих Мерц фактически выступил на чужом поле, но как человек, хорошо знающий американские политические практики.

Он подчеркнул важность того, что немецкий лидер высказался от имени всей Европы, ведь именно ФРГ является ее самой мощной экономикой.

– В любом случае, я думаю, что это только начало первого переговорного процесса. Мы еще увидим, как он будет развиваться. И я думаю, что ЕС сейчас выиграл бы от того, чтобы быстрее назначить спецпредставителя, который держал бы руку на пульсе переговоров, – пояснил эксперт.

Он добавил, что для Украины это однозначно выгодно, ведь мы видим ситуативный альянс России и Соединенных Штатов, которому необходимо противодействовать.

Магда отметил, что в рамках переговоров о мире в Украине стоит ожидать появления Европы не как части консультативного процесса, а как полноценного игрока за столом переговоров.

– Должна быть демонстрация того, что Украина – это Европа, и Европейский Союз заинтересован не просто в сохранении ее независимости, но и в определенных моментах, касающихся ее безопасности, – рассказал он.

Эксперт заявил, что процесс достаточно сложный из-за того, что он упирается одновременно и в позицию американского лидера Дональда Трампа, и в позицию российского диктатора Владимира Путина.

Он подчеркнул, что украинским переговорщикам придется искать различные варианты, а самой Украине – быть достаточно настойчивой и защищать свою субъектность.

Когда же Европа займет свое место в переговорной группе на равных, для России и США это может показаться неудачным вариантом развития событий.

– Им это однозначно не нравится, и поэтому от Европы требуется общность действий, и определение должности спецпредставителя, и информационная активность в этом направлении, – подытожил эксперт.

Между тем политолог, руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко у себя в соцсетях написал, что ультиматум немецкого канцлера Дональду Трампу демонстрирует неизбежность переформатирования переговоров по войне в Украине.

Он также считает, что это лишь первый звоночек в целой серии предстоящих изменений переговорного формата.

– Мерц озвучил, де-факто, ультиматум Трампу. Заявление немецкого канцлера о том, что “Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без ее участия”, по сути оформляет то, что без европейцев двустороннее соглашение Россия-США невозможно. Несмотря на слабость Европы, контрольный пакет санкций принадлежит именно ЕС. А без снятия санкций мирное соглашение невозможно в принципе, – пояснил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что нынешнее заявление Мерца было невозможным еще буквально месяц назад, однако решение Верховного суда США о пошлинах Трампа, по крайней мере частично, развязало руки Европе.

Политолог предположил, что Путин и Трамп исходили из аксиомы, что Евросоюз будет бояться США и согласится на соглашение в духе Анкориджа без лишнего сопротивления.

Однако такую идею сначала не поддержала пресса внутри самой Америки, что фактически заблокировало это соглашение, а в дальнейшем – и большая часть ЕС.

Окончательно же, по его мнению, на позицию Европы повлияла война в Иране.

По словам Денисенко, это означает, что европейцы из консультативных участников для украинцев попытаются перейти в статус тех, с кем будут консультироваться и американцы.

– Пока это малореалистично, но, повторюсь: кроме территорий, эти переговоры и о снятии санкций. Без ЕС это невозможно. Поэтому американцы вынуждены будут думать над изменением, как минимум, совещательных форматов, – отметил политолог.

Он добавил, что в теории ЕС может стать официальной полноценной частью переговорной группы, однако тогда туда должен войти и Китай.

По его словам, тогда РФ будет вынуждена согласиться на такое развитие событий, однако Вашингтон все еще будет против.

Вадим Денисенко добавил, что стоит учитывать заявление руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Ишингера о том, что Европе выгодно, чтобы война продолжалась два года.

– Европейцы исходят из того, что им нужно время для перевооружения, время для большего ослабления России и новых, более стабильных гарантий, чем слова Трампа. И они готовы платить Украине за это время. Это не означает, что война продлится ровно два года. Но ЕС, похоже, исходит из того, что 2026 год не станет годом завершения войны, – подытожил политолог.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что запланированная на 5–6 марта трехсторонняя встреча команд Украины, США и России в Абу-Даби пока не подтверждена из-за ситуации с безопасностью, однако остается актуальной.

Он добавил, что есть другие площадки, где уже проводились соответствующие переговоры, если встречу невозможно будет организовать в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью.

