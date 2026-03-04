Європа вимагає місця за столом переговорів: як заява Мерца вплине на мирний процес

Європейський Союз не допустить, щоб угоди щодо війни в Україні були укладені без урахування його позиції та участі у переговорах.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

За його словами, думка європейців має враховуватися нарівні з зусиллями США, а на Москву, своєю чергою, потрібно нарощувати тиск, адже тільки так російське керівництво може піти на поступки.

– Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно довгостроковим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру, – наголосив Фрідріх Мерц.

Що означає така позиція Німеччини, як це може вплинути на баланс сил у мирних перемовинах щодо російсько-української війни та яким чином на це можуть відреагувати у США та РФ – розбиралися Факти ICTV разом із політологом, викладачем та директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.

Участь ЄС у мирних переговорах: яке значення має заява Мерца для України

Політолог Євген Магда зауважив, що своєю останньою заявою Фрідріх Мерц фактично виступив на чужому полі, але як людина, яка добре знає американські політичні практики.

Він наголосив на важливості того, що німецький лідер висловився від імені всієї Європи, адже саме ФРН є її найпотужнішою економікою.

– У будь-якому випадку, я думаю, що це тільки початок першого переговорного процесу. Ми ще побачимо, як він буде розвиватися. І я думаю, що ЄС би зараз виграв від того, щоб швидше призначити спецпредставника, який тримав би руку на пульсі переговорів, – пояснив експерт.

Він додав, що для України це однозначно вигідно, адже ми бачимо ситуативний альянс Росії і Сполучених Штатів, якому необхідно протидіяти.

Магда зауважив, що в межах переговорів щодо миру в Україні варто очікувати появи Європи не як частини консультативного процесу, а як повноцінного гравця за столом переговорів.

– Має бути демонстрація того, що Україна – це Європа, і Європейський Союз зацікавлений не просто в збереженні її незалежності, але й в певних моментах щодо її безпеки, – розповів він.

Експерт заявив, що процес є достатньо складним через те, що він впирається одночасно і в позицію американського лідера Дональда Трампа, і в позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Він наголосив, що українським переговорникам доведеться шукати різні варіанти, а самій Україні – бути достатньо наполегливою та захищати свою суб’єктність.

Коли ж Європа посяде своє місце в переговорній групі на рівних, для Росії та США це може здатися невдалим варіантом розвитку подій.

– Їм це однозначно не подобається, і тому від Європи потрібна спільність дій: і визначення посади спецпредставника, і інформаційна активність на цьому напрямку, – підсумував експерт.

Тим часом політолог, керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко у себе в соцмережах написав, що ультиматум німецького канцлера Дональду Трампу демонструє неминучість переформатування переговорів щодо війни в Україні.

Він також вважає, що це лише перший дзвіночок у цілій низці майбутніх змін переговорного формату.

– Мерц озвучив, де-факто, ультиматум Трампу. Заява, німецького канцлера про те, що “Європа не прийме угоду щодо України, укладену без її участі”, по суті оформлює те, що без європейців двостороння угода Росія-США неможлива. Попри слабкість Європи, контрольний пакет санкцій належить саме ЄС. А без зняття санкцій мирна угода неможлива в принципі, – пояснив він.

Також експерт звернув увагу на те, що нинішня заява Мерца була неможливою ще буквально місяць тому, однак рішення Верховного Суду США про мита Трампа, розвʼязало, щонайменше частково, руки Європі.

Політолог припустив, що Путін та Трамп виходили з аксіоми, що Євросоюз боятиметься США й погодиться на угоду в дусі Анкориджа без зайвого спротиву.

Однак таку ідею спершу не підтримала преса всередині самої Америки, що фактично заблокувало цю угоду, а надалі – і більша частина ЄС.

Остаточно ж, на його думку, на позицію Європи вплинула війна в Ірані.

За словами Денисенка, це означає те, що європейці з консультативних учасників для українців спробують перейти у статус тих, з ким консультуватимуться й американці.

– Поки це малореалістично, але, повторюся: крім територій, ці переговори і про зняття санкцій. Без ЄС це неможливо. Тому американці змушені будуть думати над зміною, щонайменше, дорадчих форматів, – зауважив політолог.

Він додав, що в теорії ЄС може стати офіційною повноцінною частиною переговорної групи, однак тоді туди має увійти й Китай.

За його словами, тоді РФ вимушена буде погодитися на такий розвиток подій, однак Вашингтон все ще буде проти.

Вадим Денисенко додав, що варто враховувати заяву керівника Мюнхенської безпекової конференції Ішінгера про те, що Європі вигідно, щоб війна тривала два роки.

– Європейці виходять з того, що їм потрібен час для переозброєння, час для більшого послаблення Росії і нових стабільніших гарантій, аніж слова Трампа. І вони готові платити Україні за цей час. Це не означає, що війна триватиме рівно два роки. Але ЄС, схоже, виходить з того, що 2026 рік не стане роком завершення війни, – підсумував політолог.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що запланована на 5–6 березня тристороння зустріч команд України, США та Росії в Абу-Дабі наразі не підтверджена через безпекову ситуацію, проте залишається актуальною.

Він додав, що є інші майданчики, де вже проводилися відповідні переговори, якщо зустріч неможливо буде організувати в Абу-Дабі через безпекову ситуацію.

