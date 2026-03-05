Азербайджан находится на пересечении Юго-Восточной Европы и Западной Азии, на побережье Каспийского моря. Какая численность населения Азербайджана и площадь страны — на Фактах ICTV.

Азербайджан: площадь и население

Население Азербайджана составляет 9 164 600 человек (по состоянию на 2011 год). Его большинство представляют – азербайджанцы (95%). Также в стране проживают дагестанцы (2,7%), россияне (1,8%), иранский народ талыши (0,9%), евреи (0,09%) и другие национальности (1%).

Прогнозируется, что в 2026 году количество населения Азербайджана составит примерно 10,45-10,65 млн человек. Большинство источников указывают на цифру около 10 454 855 человек, с ежегодным ростом населения на уровне +0,55%.

Население состоит из 49,8% мужчин и 50,2% женщин. Более 51% населения страны проживает в городах, причем более половины из них сосредоточены в Баку и Сумгаите.

Общая площадь Азербайджана 86 600 км.

Напомним, что сегодня Азербайджан подвергся атаке со стороны Ирана. Под ударом оказался аэропорт в Нахичеване, ранения получили два человека.

Один из беспилотников упал на здание терминала аэропорта Нахичеваня, другой – у школьного здания в селе Шекерабад.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило эти действия, отметив, что нападение противоречит нормам и принципам международного права и обостряет напряженность в регионе.

Такие события происходят на фоне проведения американской военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля и продолжается до сих пор.

