Азербайджан — держава на Південному Кавказі, яка розташована на стику Південно-Східної Європи та Західної Азії. На сході країна має узбережжя Каспійського моря.

Азербайджан на карті

Якщо подивитися на Азербайджан на карті світу, країна займає стратегічне розташування між Європою та Азією. Саме тому вона історично була важливим транспортним і торговельним коридором між регіонами.

На карті Азербайджан межує з кількома країнами Кавказу та Близького Сходу. На півночі держава має кордон із Росією та Грузією. На заході кордон проходить із Вірменією, а на півдні — з Іраном.

Окремо варто зазначити Нахічеванську Автономну Республіку — ексклав Азербайджану. Через цю територію країна має невеликий кордон із Туреччиною.

На сході Азербайджан на політичній карті видно як державу з узбережжям Каспійського моря. Водночас країна не має виходу до Світового океану.

Де розташований Азербайджан

Азербайджан розташований у східній частині Кавказького регіону. Її територія поєднує гірські райони Великого Кавказу, передгір’я та прикаспійські рівнини.

Загальна площа держави становить 86 600 км². Для порівняння — це приблизно як три Одеські області України.

Столиця країни — Баку, велике портове місто на Апшеронському півострові на узбережжі Каспійського моря.

Азербайджан на карті світу: основні факти про країну

Національною валютою Азербайджану є манат. Станом на березень 2026 року один манат приблизно дорівнює 25,77 грн.

Офіційною мовою є азербайджанська мова — тюркська мова, близька до сучасної турецької. Нею розмовляє близько 96,6 % населення країни.

Азербайджанці проживають не лише в самій державі, а й у багатьох країнах світу — зокрема в Туреччині, Ірані, Росії, Україні, Німеччині, Австрії та США. Серед субетнічних груп азербайджанців виділяють айрумів, афшарів, баяти, карадагців, карапапахів, падарів і шахсевенів.

Найбільшим містом країни є Баку (понад 2 млн жителів). Серед інших великих міст — Сумгаїт, Гянджа (близько 330 тис. жителів), Мінгечаур (понад 100 тис.), Ленкорань (близько 50 тис.) та Нахічевань (понад 70 тис.).

Більшість населення Азербайджану — мусульмани (93,4%). Серед них приблизно 85% шиїтів і 15% сунітів.

Спірні ділянки кордону Азербайджану

Вірмено-азербайджанський конфлікт навколо Нагірного Карабаху розпочався у 1988 році. Тоді в регіоні відбулися мітинги з вимогою приєднання Нагірного Карабаху до Вірменської РСР. Верховна Рада СРСР відхилила ці вимоги.

22 лютого 1988 року в Нагірному Карабасі сталися перші збройні сутички між вірменами та азербайджанцями. Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов заявив, що зміна кордонів між союзними республіками є неможливою.

Після розпаду СРСР 30 серпня 1991 року Азербайджан проголосив незалежність. Невдовзі, 2 вересня 1991 року, у Нагірному Карабасі була проголошена так звана Нагірно-Карабаська Республіка, однак Азербайджан її не визнав.

У регіоні розгорнулася повномасштабна війна між Азербайджаном та силами Нагірного Карабаху, яких підтримувала Вірменія. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали у 1992–1993 роках.

У травні 1994 року сторони підписали Бішкекський протокол про припинення вогню. Попри це, впродовж наступних років на лінії зіткнення періодично відбувалися збройні інциденти та обстріли.

27 вересня 2020 року розпочалася Друга карабаська війна, під час якої Азербайджан відновив наступальні дії.

У квітні 2023 року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територіальну цілісність Азербайджану разом із Нагірним Карабахом.

У вересні 2023 року Азербайджан провів військову операцію в регіоні. За її результатами влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки оголосила про капітуляцію.

28 вересня 2023 року було заявлено, що Нагірно-Карабаська Республіка припинить своє існування з 1 січня 2024 року.

Атака на аеропорт в Азербайджані

5 березня 2026 року Іран дронами атакував аеропорт у Нахічевані. Це місто розташоване за 450 км на захід від Баку. Внаслідок атаки поранення дістали двоє мирних жителів.

МЗС Азербайджану засудило атаку на аеропорт за зажадало пояснення від Ірану.

Через інцидент із дроном Азербайджан на кордоні посилив протиповітряну оборону.

