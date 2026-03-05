США не можуть повністю відбити всі повітряні атаки з боку Ірану, попри значне посилення систем протиповітряної оборони.

Про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час пресконференції.

США про ризики атак Ірану

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати спрямували значні ресурси на посилення протиповітряної оборони для захисту американських військових та союзників на Близькому Сході.

Водночас він наголосив, що навіть за умов максимальної підготовки неможливо гарантувати перехоплення всіх ворожих атак.

За словами міністра, перед початком операції США зробили все можливе, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки для своїх сил.

Гегсет також припустив, що конфлікт може тривати довше, ніж раніше прогнозувала американська адміністрація.

— Можна сказати – чотири тижні, але це може бути шість, може бути вісім, може бути три… Зрештою, ми задаємо темп. Противник втратив рівновагу, і ми триматимемо його в такому стані, – вказав очільник Пентагону.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що загроза для американських військових у регіоні залишається високою.

Він наголосив, що військовослужбовці США продовжують перебувати під потенційними ударами.

Водночас генерал відмовився коментувати можливість розгортання американських наземних військ на території Ірану, зазначивши, що це політичне рішення.

За словами Дена Кейна, інтенсивність атак Ірану поступово зменшується. Зокрема:

кількість балістичних ракет зменшилася на 86% порівняно з першим днем кампанії;

за останню добу кількість ракетних атак скоротилася ще на 23%;

використання ударних безпілотників зменшилося на 73%.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній етап війни проти Ірану є дуже успішним.

За його словами, результати бойових дій можна оцінити приблизно на “15 балів із 10”.

Трамп наголосив, що іранський ракетний потенціал швидко скорочується, оскільки американські сили активно знищують ракети та пускові установки.

Водночас він заявив, що не має чіткого бачення того, хто може очолити Іран після загибелі частини його керівництва.

