После остановки Северного потока, Турецкий поток стал ключевым для поставок газа в Европу.

Что такое Турецкий поток и какова его пропускная способность, читайте в нашем материале.

Где находится Турецкий поток

Турецкий поток — это один из крупнейших газопроводов в Черноморском регионе. Он проложен по дну Черного моря и соединяет российское побережье с Турцией, а далее — со странами Южной и Юго-Восточной Европы.

Если внимательно рассмотреть Турецкий поток на карте Украины, можно увидеть, что газопровод проходит через Черное море и фактически обходит украинскую территорию.

Начинается газопровод возле российского города Анапа на побережье Черного моря. Именно там расположена компрессорная станция, откуда газ направляется в подводные трубы.

Для понимания маршрута поставки газа достаточно посмотреть на карту Турецкого потока, где четко видны все ключевые точки.

Далее маршрут проходит почти 930 кv по морскому дну и выходит на сушу в Турции, в европейской части страны. После этого топливо движется уже по наземным трубопроводам через турецкую территорию к границе с Болгарией.

Турецкий поток: расположение двух ветвей

Турецкий поток состоит из двух морских ветвей длиной по 930 кv каждая. Система имеет два отдельных сухопутных участка длиной примерно 142 и 70 кv. Такая структура позволяет разделить маршруты поставки и обеспечить стабильную работу газотранспортной системы.

Общая пропускная способность газопровода составляет около 31,5 млрд кубометров газа в год. Каждая из двух ниток может транспортировать примерно 15,75 млрд кубометров.

Первая ветка предназначена для обеспечения газом самой Турции, которая является одним из крупнейших потребителей голубого топлива в регионе.

Вторая ветка используется для транзита в Европу: газ поступает из Турции в Болгарию, а через Болгарию и Сербию газ транспортируется дальше на Балканы и может поступать в Венгрию, Словакию или Австрию.

Турецкий поток: где это и когда его запустили

Строительство газопровода длилось несколько лет. Технически он был готов к подаче газа в конце 2019 года, а официальная церемония открытия состоялась 8 января 2020 года. Значительная часть трубопровода проходит непосредственно по морскому дну.

С географической точки зрения газопровод фактически соединяет два больших региона — побережье Черного моря и Балканский полуостров.

