Після зупинки Північного потоку, Турецький потік став ключовим для постачання газу до Європи.

Що таке Турецький потік та яка його пропускна здатність, читайте в нашому матеріалі.

Де знаходиться Турецький потік

Турецький потік — це один із найбільших газопроводів у Чорноморському регіоні. Він прокладений по дну Чорного моря і з’єднує російське узбережжя з Туреччиною, а далі — з країнами Південної та Південно-Східної Європи.

Якщо уважно розглянути Турецький потік на карті до України, можна побачити, що газопровід проходить через Чорне море і фактично оминає українську територію.

Починається газопровід біля російського міста Анапа на узбережжі Чорного моря. Саме там розташована компресорна станція, звідки газ спрямовується в підводні труби.

Для розуміння маршруту постачання газу достатньо подивитися на Турецький потік на карті, де чітко видно всі ключові точки.

Далі маршрут проходить майже 930 км морським дном і виходить на сушу в Туреччині, у європейській частині країни. Після цього паливо рухається вже наземними трубопроводами через турецьку територію до кордону з Болгарією.

Турецький потік: розташування двох гілок

Турецький потік складається з двох морських гілок довжиною по 930 км кожна. Система має дві окремі сухопутні ділянки довжиною приблизно 142 та 70 км. Така структура дозволяє розділити маршрути постачання та забезпечити стабільну роботу газотранспортної системи.

Загальна пропускна здатність газопроводу становить близько 31,5 млрд кубометрів газу на рік. Кожна з двох ниток може транспортувати приблизно 15,75 млрд кубометрів.

Перша гілка призначена для забезпечення газом самої Туреччини, яка є одним із найбільших споживачів блакитного палива в регіоні.

Друга гілка використовується для транзиту до Європи: газ надходить із Туреччини до Болгарії, а через Болгарію та Сербію газ транспортується далі на Балкани і може потрапляти до Угорщини, Словаччини чи Австрії.

Турецький потік: де це та коли його запустили

Будівництво газопроводу тривало кілька років. Технічно він був готовий до постачання газу наприкінці 2019 року, а офіційна церемонія відкриття відбулася 8 січня 2020 року. Значна частина трубопроводу проходить безпосередньо по морському дну.

З географічної точки зору газопровід фактично поєднує два великі регіони — узбережжя Чорного моря та Балканський півострів.

