После возможного поражения партии премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах отношения между Киевом и Будапештом могут нормализоваться.

Такое ожидание выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский о “перезагрузке” отношений с Будапештом

Комментируя роль пророссийских сил в Европе, Зеленский отметил, что Орбан приобретает вес только тогда, когда его поддерживают другие политические силы.

— Венгрия является страной, которая имеет значение, но она не имеет военного веса. Я не разговариваю с ним, потому что он не хочет, но у меня есть контакты с Робертом Фицо. Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем восстановить нормальные отношения с Венгрией, также потому, что венгерский народ не является пророссийским, — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул недопустимость покупки энергоносителей у России, поскольку новые финансовые поступления Москва может направить на войну против Украины.

Отдельно он прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода Дружба, отметив, что трубопровод неоднократно подвергался атакам со стороны России, а для его восстановления необходимо прекращение огня.

Ранее Виктор Орбан обнародовал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Украину в создании угроз энергетической безопасности Венгрии из-за ситуации с нефтепроводом Дружба.

В своем обращении венгерский премьер призвал возобновить работу трубопровода и воздержаться от действий, которые, по его словам, вредят венгерским интересам.

Стоит отметить, что накануне парламентских выборов в Венгрии поддержка Орбана среди избирателей снизилась.

По данным Bloomberg со ссылкой на опрос Median, оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром увеличила отрыв до 20 процентных пунктов.

Среди тех, кто точно планирует голосовать, Тиса имеет 55% поддержки против 35% у партии Фидес Орбана.

Опрос проводился среди тысячи респондентов.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в воскресенье, 12 апреля.

Именно их результат, по словам Зеленского, может повлиять на дальнейший характер отношений между Киевом и Будапештом.

