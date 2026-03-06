Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы угрожал ему на брифинге 5 марта.

Обран обвинил Зеленского в угрозах

Виктор Орбан написал в своем профиле на Х, что вчера во время брифинга Владимир Зеленский угрожал ему.

– Президент Зеленский угрожает не мне. Он угрожает Венгрии. К сожалению для него, он не может помешать мне защищать венгерские семьи, – заявил Орбан.

Также он снова заговорил о том, что Украина блокирует поставки нефти в Венгрию через трубопровод Дружба.

— Они (украинские власти, — Ред.) не оказывают нам услугу, они не могут торговаться этим, это их обязанность согласно соглашению, заключенному с Европейским Союзом. И я применю все средства, чтобы сломать эту нефтяную блокаду, — добавил Орбан.

Его поддержал словацкий премьер Роберт Фицо и пригрозил блокированием кредита от Евросоюза на 90 млрд евро.

Он также в своем сообщении обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Антонио Коште и к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом “дистанцироваться от этих возмутительных шантажных заявлений”.

— Если президент Украины продолжит так поступать, может случиться так, что другие государства-члены ЕС также заблокируют 90-миллиардный кредит для Украины, — отметил Фицо.

Напомним, что речь идет о кредите от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро в 2026 и 2027 годах, выделение которого Венгрия и Словакия блокирует, обвиняя наше государство в отсутствии транзита нефти из России по нефтепроводу Дружба, который повредила сама РФ.

В то же время, стоит отметить, что вчера во время брифинга президент Владимир Зеленский, выражая надежду, что никто из европейских лидеров не будет блокировать кредит на 90 млрд евро, дословно сказал следующее:

— Надеемся, что один человек в Европейском Союзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке.

