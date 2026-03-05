Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до того момента, пока с Европейской комиссией не будут скоординированы позиции по нефтепроводу Дружба.

Фицо назвал условие встречи с Зеленским

В видеозаявлении, обнародованном на платформе X, Роберт Фицо сообщил, что он все еще заинтересован в личной встрече с украинским президентом, однако сначала хочет координации с Еврокомиссией по нефтепроводу Дружба.

– Я говорил, что заинтересован во встрече с президентом Зеленским. Но этому должна предшествовать встреча с президентом Европейской комиссии. Во вторник я собираюсь в Париж на “ядерный форум”. И тогда мы попытаемся организовать встречу с главой Еврокомиссии – в течение этих дней, когда я буду находиться во Франции, – заявил Фицо.

Глава словацкого правительства добавил, что Братислава и Брюссель должны вместе “давить” на Зеленского в вопросе возобновления работы нефтепровода Дружба.

— Мы должны давить на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекцию на месте, и дальше давить, чтобы он пустил нефть через свою территорию. Потому что он наносит вред целому Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Напротив, он теряет поддержку все большего числа стран, – сказал он.

Кроме того, Фицо отметил, что место потенциальной встречи с Зеленским не согласовано, а в целом она бессмысленна, пока Украина “демонстративно” не восстанавливает нефтепровод.

Напомним, что 27 февраля во время телефонного разговора Фицо и Зеленский договорились о встрече. Украина предложила Фицо 6 или 9 марта совершить визит.

Глава нашего государства впоследствии отметил, что встреча с Фицо должна состояться в Украине, а не в другом государстве. Президент подчеркнул, что вопрос нефтепровода Дружба напрямую связан с украинской территорией.

Фицо дал понять, что встреча состоится позже, ведь он ожидает переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

4 марта словацкое правительство инициировало официальное расторжение контракта на экстренные поставки электроэнергии в Украину, что Роберт Фицо назвал взаимным шагом в ответ на проблемы с транзитом нефти.

В то же время в Укрэнерго и словацкой компании SEPS отмечают, что это решение не угрожает стабильности украинской энергосистемы.

