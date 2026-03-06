Росія передає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Росія передає розвіддані Ірану

Троє посадовців, що мають доступ до розвідувальних даних, повідомили, що від початку війни в Ірані Росія передала Тегерану інформацію про розташування американських військових об’єктів, зокрема, кораблів і літаків.

Зараз дивляться

– Схоже, що це досить комплексні зусилля, – сказало джерело.

При цьому масштаби допомоги Росії Ірану у визначенні цілей залишаються незрозумілими.

Посадовці зазначили, що менш ніж за тиждень після початку бойових дій здатність іранських військових самостійно визначати місця перебування американських сил значно знизилася.

Аналітики зазначають, що обмін розвідданими відповідає характеру ударів Ірану по американських військах.

Ці атаки спрямовані на інфраструктуру командування та управління, радари, а також тимчасові споруди. Один із таких ударів стався у Кувейті, де загинули шестеро військовослужбовців.

Останніми днями Іран також завдав удару по відділенню ЦРУ в посольстві США в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

– Іран завдає дуже точних ударів по радарах раннього попередження або радарах за горизонтом. Вони роблять це дуже цілеспрямовано. Вони націлені на командування та управління, – сказала Дара Массікот, експертка з російських збройних сил у Фонді Карнегі.

Іран має лише кілька військових супутників і не володіє власною супутниковою групою. Тому знімки, які надає Росія, мають для Тегерана особливу цінність.

Москва володіє значно розвиненішими космічними можливостями. Крім того, Кремль удосконалив власні системи наведення після багаторічної війни в Україні, зазначила Массікот.

Іран був одним із головних союзників Росії під час війни в Україні. Тегеран ділився технологіями для виробництва дешевих ударних дронів.

– Росіяни добре знають про допомогу, яку ми надаємо українцям. Я думаю, вони були дуже раді спробувати взяти реванш, – сказав один із посадовців, обізнаний з підтримкою Москвою Тегерана.

За його словами, якість російської розвідки поступається американській, однак усе одно залишається однією з найкращих у світі.

Участь Китаю у війні в Ірані

Двоє посадовців, які знають про підтримку Ірану з боку Росії, заявили, що Китай, імовірно, не бере участі в допомозі Тегерану в обороні, попри тісні зв’язки між двома країнами.

Китайське посольство у Вашингтоні у своїй заяві згадало про дипломатичні зусилля Пекіна щодо залучення партнерів у регіоні з початку війни і заявило, що конфлікт повинен бути “негайно припинений”.

Водночас CNN з посиланням на джерела пише, що США мають розвіддані, які свідчать, що Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, запасні частини та компоненти для ракет.

Китай значною мірою залежить від іранської нафти і, за повідомленнями, тисне на Тегеран, щоб той забезпечив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

– Китай обережніший у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, адже вона загрожує їхнім енергетичним поставкам, – сказало одне з джерел, обізнаних із ситуацією.

ЦРУ відмовилося від коментарів. CNN також звернувся до китайського посольства у Вашингтоні з проханням прокоментувати ц. інформацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.