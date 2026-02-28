Іран перекрив Ормузьку протоку – ключову артерію постачання близькосхідної нафти. Судна отримують повідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану із забороною проходу через протоку.

Про це повідомляє The Times of Israel та низка інших ЗМІ.

Іран неофіційно заблокував Ормузьку протоку

– Протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти, який з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем, – пише видання.

Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу Аспідес повідомив агентству Reuters, що Іран офіційно не підтверджував жодного наказу про блокування. Водночас із суднами виходить на зв’язок Корпус вартових ісламської революції.

Зараз дивляться

Судна отримують VHF-повідомлення від КВІР із текстом:

– Жодному судну не дозволено проходити через Ормузьку протоку.

Тегеран роками погрожував перекрити вузький водний шлях у відповідь на будь-який напад на Ісламську Республіку.

Наприкінці січня високопоставлений командир військово-морських сил Іранської революційної гвардії заявляв про можливість закриття протоки у разі нападу.

Попри регулярні погрози блокади, Іран раніше не запроваджував таких заходів. Під час нещодавніх військових навчань Тенеран на короткий час закривав частину протоки з міркувань безпеки.

Нафтові танкери оминають протоку

Агентство Bloomberg повідомляє, що нафтові танкери уникають проходу через Ормузьку протоку після бомбардувань Ірану з боку США та Ізраїлю.

Значна кількість суден перебуває в очікуванні поза протокою, частина танкерів розвернулася.

Капітани танкерів повідомляли про радіоповідомлення нібито від іранського флоту із забороною проходу через Ормузьку протоку.

Офіційного повідомлення від Ірану немає, однак більшість судновласників обрали обережну стратегію.

Раніше США попередили судноплавні компанії регіону про необхідність тримати дистанцію 30 морських миль від американських військових об’єктів.

Частина суден продовжує транзит. За даними моніторингу руху суден, які зібрало Bloomberg, після попереджень сім суден вийшли з Ормузької протоки, а шість – увійшли.

Різке скорочення руху стало першою ознакою перебоїв на товарних ринках після рішення США завдати удару по Ірану.

Ціна нафти реагує на загострення

Як пише Reuters, ціна на нафту традиційно відображає рівень напруження на Близькому Сході.

Іран є одним із найбільших виробників нафти. Країна розташована навпроти багатого на нафту Аравійського півострова через Ормузьку протоку.

Через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти. Конфлікт може спричинити обмеження постачання та зростання вартості сировини.

У п’ятницю вартість нафти марки Brent crude становила близько 73 доларів за барель. Це приблизно на 20% більше, ніж на початку року.

Чотири джерела повідомили, що після ударів Ізраїлю та США по Ірану низка великих нафтових компаній і торгових домів тимчасово призупинила постачання сирої нафти та палива через Ормузьку протоку.

Головний економіст компанії Capital Economics Вільям Джексон заявив, що навіть у разі локального характеру конфлікту Brent може зрости до близько 80 доларів. Це відповідає максимуму під час 12-денної війни в Ірані минулого червня.

Якщо конфлікт триватиме довше та вплине на постачання, вартість нафти може сягнути 100 доларів за барель. Такий сценарій додасть приблизно 0,6–0,7% до рівня світової інфляції.

Де розташована Ормузька протока

Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами на півдні.

Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі – з Аравійським морем та Індійським океаном.

Довжина Ормузької протоки становить 195 кілометрів. Ширина коливається від 55 до 95 кілометрів. Середня глибина сягає приблизно 27,5 метра, у найглибшій точці – 229 метрів.

Серед основних портів поблизу протоки – Бендер-Аббас в Ірані та Ель-Хасаб в Омані.

Протока є ключовим маршрутом між нафтовидобувними країнами Перської затоки – Іраком, Кувейтом, Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ – і світовими ринками.

Ормузька протока має територіально розділена між трьома державами. Північне узбережжя контролює Іран.

Південне узбережжя належить Об’єднаним Арабським Еміратам. Оман має у своєму складі півострів Мусандам – напіванклав із виходом до південного берега протоки.

Через Ормузьку протоку транспортують приблизно 20–30% світового морського експорту нафти та значні обсяги скрапленого природного газу.

Протока має стратегічне значення для глобальної енергетичної стабільності, оскільки є єдиним морським маршрутом експорту нафти для більшості країн Близького Сходу.

Будь-яке порушення судноплавства в цьому регіоні може спричинити серйозні наслідки для світової економіки та різке зростання цін на нафту й інші енергоносії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.