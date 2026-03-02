В Корпусі вартових ісламської революції Ірану повідомили про закриття Ормузької протоки та заявили, що будуть відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські ЗМІ.

Іран закрив Ормузьку протоку

– Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита, і Іран підпалюватиме будь-яке судно, що спробує її пройти… Цей крок був зроблений після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий в результаті ізраїльського удару, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перекриття протоки може заблокувати близько п’ятої частини світових постачань нафти та спричинити стрімке зростання цін на сиру нафту.

Зараз дивляться

28 лютого Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Судна, які планували рух через неї, отримували повідомлення із забороною від Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Офіційного підтвердження такого наказу з боку Тегерана тоді не було.

Ормузька протока є одним із головних світових маршрутів експорту нафти. Вона поєднує найбільших виробників Перської затоки (Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати) з Оманською затокою та Аравійським морем і забезпечує вихід до відкритих морських шляхів.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США в Ірані

Вранці 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали операцію з бомбардування Тегерана. Це була спільна операція зі збройними силами США.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що для ударів по 500 цілях в Ірані залучила понад 200 винищувачів.

Увечері 28 лютого високопосадовець Ізраїлю повідомив агентству Reuters про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї та низки іранських посадовців.

У відповідь Тегеран розпочав атаки на Ізраїль, американські військові бази та цивільні об’єкти в державах Перської затоки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.