Морський рух в Ормузькій протоці майже повністю зупинився на тлі війни США та Ізраїлю в Ірані. Так, протягом останньої доби нафту взагалі не перевозили цим стратегічно важливим шляхом.

Про це повідомляє Об’єднаний морський інформаційний центр.

Як тепер працює морський рух в Ормузькій протоці

Зазначається, що огляд судноплавних сигналів підтвердив лише два комерційні транзити за останні 24 години.

За даними багатонаціональної військово-морської консультативної групи, яка зосереджена на Близькому Сході, ці перетини здійснювали вантажні судна, а не нафтові танкери.

Bloomberg наголошує, що ескалація війни в регіоні змусила десятки повністю завантажених нафтогазових танкерів залишатися в Перській затоці, перекриваючи постачання ключовим клієнтам в Азії та Європі.

Частота нападів на судна в протоці та навколо неї залишається високою, що робить занадто ризикованим транзит енергетичних танкерів та їхніх багатомільйонних вантажів.

Цього тижня Вашингтон запропонував страхові послуги та військово-морський ескорт нафтовим танкерам, адже міжнародні страховики почали скорочувати покриття воєнних ризиків.

– Це являє собою майже повну тимчасову паузу в звичайному комерційному русі, – повідомила компанія JMIC. Там зазначають, що 4 березня протоку перетнуло лише одне судно, що запливало, і одне судно, що випливало.

Уточнюється, що йдеться тільки про судна з увімкненими транспондерами. Також спостерігалися складні перешкоди для сигналів глобальної системи позиціонування, що впливало на навігацію та зв’язок у цьому районі.

Повідомляється, що два судна, MSC Grace та Sonangol Namibe, були причетні до інцидентів в Перській затоці та поблизу Іраку. Суховантаж Iron Maiden вийшов з протоки, сигналізуючи CHINA OWNER та прориваючи водний шлях, що є прикладом того, як судна намагаються забезпечити собі безпечний прохід. Раніше інше судно — танкер для перевезення зрідженого нафтового газу Bogazici — повідомило, що воно належить мусульманам та експлуатується Туреччиною.

Офіційна позиція Ірану щодо руху Ормузькою протокою

Очільник іранського МЗС Аббас Аракчі повідомив, що військові Ірану наразі не вживали заходів щодо перекриття Ормузької протоки, проте нібито можуть зробити це в майбутньому.

– Поки що ми цього не робили, але можемо розглянути таку можливість у майбутньому, – заявив він в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Відповідаючи на запитання про те, чому ж тоді рух суден через Ормузьку протоку нині фактично майже зупинився, Аракчі пояснив, що причина в тому, що “судна побоюються йти туди”.

Нагадаємо, 3 березня в Корпусі вартових Ісламської революції Ірану повідомили про закриття Ормузької протоки та заявили, що будуть відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

Водночас неофіційно перекриття протоки почалось ще у лютому. Так, 28 лютого іноземні ЗМІ повідомляли, що судна отримують повідомлення від КВІР Ірану із забороною проходу через Ормузьку протоку.

