Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник, 10 марта. Он планирует обсудить возобновление поставок по нефтепроводу Дружба, поврежденному российским обстрелом.

Фицо встретится с президентом Еврокомиссии

Как сообщает Reuters, премьер Словакии намерен присоединиться к Венгрии, чтобы заставить Украину возобновить поставки российской нефти через Дружбу, которая была повреждена в результате российской атаки.

Фицо утверждает, что правительство Словакии может заблокировать крупный кредит Европейского Союза для Украины.

Сейчас смотрят

В издании отмечают, что этот перерыв в поставках нефти спровоцировал один из самых ожесточенных споров между соседними странами со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По данным издания, Украина заявляет, что трубопровод нельзя быстро отремонтировать. Но Венгрия и Словакия, которые являются членами ЕС, импортируют российскую нефть и поддерживают связи с Россией, обвинили Украину в намеренном затягивании возобновления поставок из политических соображений.

Как утверждает Фицо, во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен в Париже он будет настаивать на том, чтобы эксперты посетили нефтепровод Дружба.

– Но самым важным сообщением будет то, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо. Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментом для возобновления поставок нефти, – утверждает Фицо.

Венгрия заблокировала новые санкции ЕС против РФ и пакет кредитной помощи Украине на сумму €90 млрд, а недавно Фицо в очередной раз подтвердил готовность препятствовать выделению этих денег.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС связывает предоставление Украине кредита на €90 млрд с требованием возобновить транзит по нефтепроводу Дружба. Он отметил, что Киев испытывает прямое давление со стороны Брюсселя по этому вопросу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.