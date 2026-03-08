Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у вівторок, 10 березня. Він планує обговорити відновлення постачань через нафтопровід Дружба, пошкоджений російським обстрілом.

Фіцо зустрінеться з президенткою Єврокомісії

Як повідомляє Reuters, прем’єр Словаччини має наміри доєднатися до Угорщини, щоб змусити Україну відновити постачання російської нафти через Дружбу, яка зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки.

Фіцо стверджує, що уряд Словаччини може заблокувати великий кредит Європейського Союзу для України.

Зараз дивляться

У виданні зазначають, що ця перерва у постачанні нафти спровокувала одну з найзапекліших суперечок між сусідніми країнами з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

За даними видання, Україна заявляє, що трубопровід не можна швидко відремонтувати. Але Угорщина та Словаччина, які є членами ЄС, імпортують російську нафту та підтримують зв’язки з Росією, звинуватили Україну в навмисному затягуванні відновлення постачань з політичних міркувань.

Як стверджує Фіцо, під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн у Парижі він наполягатиме на тому, щоб експерти відвідали нафтопровід Дружба.

– Але найважливішим повідомленням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментом для відновлення постачань нафти, – стверджує Фіцо.

Угорщина заблокувала нові санкції ЄС проти РФ та пакет кредитної допомоги Україні на суму €90 млрд, а нещодавно Фіцо вкотре підтвердив готовність перешкоджати виділенню цих грошей.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС пов’язує надання Україні кредиту на €90 млрд з вимогою відновити транзит нафтопроводом Дружба. Він зазначив, що Київ відчуває прямий тиск з боку Брюсселя щодо цього питання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.