Ключевым условием стабильного и успешного развития отношений между Китаем и Европейским Союзом является правильное восприятие Китая в Европе.

Развитие отношений между Китаем и ЕС

Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей – законодательного органа страны.

– Мы всегда считали Европу неотъемлемым полюсом многополярного мира, важной силой в поддержке международного порядка и стабильности, а также ключевым партнером модернизации Китая. Для стабильного и успешного развития отношений между КНР и ЕС ключевым фактором является правильное понимание Китая в Европе, – заявил Ван.

Министр отметил, что в течение прошлого года отношения между Китаем и европейскими государствами заметно улучшились.

По его словам, общий товарооборот между сторонами превысил 1 триллион долларов, более 2 миллионов туристов из Европы воспользовались безвизовым режимом для посещения Китая, а европейские политические лидеры активно совершали визиты в страну, подписывая новые соглашения о сотрудничестве.

— Результаты сотрудничества между Китаем и ЕС демонстрируют, что взаимозависимость не является риском, переплетенные интересы не являются угрозой, открытое сотрудничество не вредит экономической безопасности, строительство стен и барьеров ведет к самоизоляции, — отметил министр.

Он подчеркнул, что основой торгово-экономических отношений между Китаем и Европейским Союзом является взаимодополняемость экономик.

По словам Ван, стабильность связей между сторонами базируется на общих интересах и взаимовыгодном сотрудничестве.

– Мы заметили, что все больше проницательных людей в Европе соглашаются с тем, что Китай является не конкурентом, а глобальным партнером, особенно молодым поколением, которое смотрит на Китай с большей объективностью и позитивом, – сказал китайский топдипломат.

В то же время, во время выступления глава МИД КНР не упомянул о войне России против Украины, которая продолжается в Европе уже пятый год и стала одним из факторов, негативно влияющих на китайско-европейские отношения.

Источник : Укрінформ

